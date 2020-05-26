Их карьера началась еще в младенчестве, а став подростками, Эшли и Мэри-Кейт Олсен завоевали всемирную популярность. Все помнят бесчисленное множество фильмов с ними?

Оказывается, что была даже создана компания, которая разрабатывала фильмы с их участием. Вскоре эта же фирма занялась продукцией с символикой девушек. Выпускали все: одежду, книги, духи, журналы.

Последнее появление сестер на большом экране состоялось в фильме "Мгновения Нью-Йорка" в конце 2004-го. В этом же году они получили звезду на голливудской "Аллее славы".

Куда пропали?

Съемки в кино больше не привлекали девушек (в том числе из-за обвинений СМИ в анорексии), и они решили заняться созданием дизайнерской одежды. Сначала это были вещи для подростков, а после - для более широкой аудитории. Кроме того, сестры успели попробовать себя и в сфере писательства и издательства.

Скандалы, связанные с двойняшками Олсен

Защитники животных осуждали сестер за ношение меха, но они, в свою очередь, не отступали и даже заявляли, что в их гардеробе еще ряд подобных вещей.

Был и скандал, связанный с наркотиками. Мэри-Кейт даже обвиняли в смерти любимого многими актера Хита Леджера. Согласно неофициальной информации, у него была связь Мэри. После их расставания Хит впал в глубокую депрессию и принял смертельную дозу препаратов. Однако Мэри-Кейт не согласна с нападками и утверждает, что Леджер был ее другом. После обнаружения актера в бессознательном состоянии его массажистка Дайана сначала дважды позвонила Олсен и только затем - в полицию. Этот факт очень заинтересовал полицейских. Адвокат Олсен Майкл С. Миллер заявлял:

"Мы предоставили правительству необходимую информацию, включая хронологию событий вокруг смерти Леджера и тот факт, что Олсен не известен его источник наркотиков".

"Сестры-старушки" и проблемы со здоровьем

В настоящее время сестрам 33 года, однако многие СМИ и поклонники отмечают (и это мягко сказано), что выглядят они старше: в 2017-м Мэри-Кейт и Эшли посетили MET Gala. Тогда публика была поражена их траурным макияжем и осунувшимися лицами.

ФОТО: SCANPIX

Затем Мэри-Кейт еще раз удивила поклонников и СМИ своим внешним видом на церемонии, куда она прибыла с Оливье Саркози - братом экс-президента Франции. Девушку сразу же заподозрили в употреблении наркотиков.

Кроме того, Мэри-Кейт обвиняют и в том, что она сделала неудачную пластику. В частности, пластику носа.

В свою очередь, внешность сестры - Эшли, наоборот, оценили, отметив, что она не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам. Однако девушка тоже, по мнению общественности, выглядит старше своего возраста.

Стоит отметить, что слухи о наркотиках и пластике до сих пор остаются только слухами - официальных подтверждений этой информации нет. А вот нападки относительно того, что сестры выглядят старше своего возраста - есть.

В защиту внешности Мэри-Кейт говорит тот факт, что в прошлом у нее были серьезные проблемы с пищевым поведением - анорексия. Именно из-за нее звезда так сильно и внезапно сбросила вес, что не могло не отразиться на ее лице. В середине 2004 года Мэри-Кейт объявила, что начала лечение нервной анорексии. 20 ноября 2007 года она была госпитализирована с почечной инфекцией.

В свою очередь, 8 мая 2015 года стало известно, что Эшли страдает болезнью Лайма. Девушка узнала о своем диагнозе в 2015 году, когда болезнь уже перешла в позднюю стадию. СМИ писали, что лечение актрисы заняло практически год, а теперь ей нужно периодически находиться под наблюдением медиков, поскольку на поздних стадиях клещевой боррелиоз не поддается полному излечению и можно только достичь состояния ремиссии.

Отношения с младшей сестрой Элизабет

ФОТО: SCANPIX

В 2004 году, когда таблоиды ополчились на Мэри-Кейт и Эшли, младшая Олсен - Элизабет (31) - также покинула кино вслед за ними:

"Это было ужасно - их оскорбляли все подряд, выдумывая всякие глупости. Я видела, что за ними ходят по пятам, преследуя в магазинах, на парковках, и подумала, что не хочу быть частью этого",

- признавалась позже Элизабет в одном из интервью.

Сейчас же их младшая сестра довольно успешна в актерской профессии (чего только стоит то, что она геройствует в фильмах Marvel). В 2017 году Элизабет также рассказывала, что за модными (и не только) советами обращается к старшим сестрам, которые всегда помогут и подбодрят:

"Я просто думаю, что они превосходные женщины. Они так помогают мне. Благодаря им мне даже становится интересна мода в какой-то степени. Мы как-то ужинали с Эшли перед одной из премьер. И она, видя как я волнуюсь, даже согласилась пойти вместе со мной. Это было очень мило".

Кстати, к слову, в 2009-м девушка уехала в Москву - поступила во МХАТ и отучилась там полгода по программе обмена. В 2018 году Элизабет в шоу Конана О'Брайена (что-то вроде "Вечернего Урганта") рассказала о том, что она узнала, пока училась в России:

(Внимание: ненормативная лексика!)

Скандал с разводом Мэри-Кейт и Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Сначала большинство не воспринимало их отношения серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (мужчина старше на 17 лет), однако после того, как они начали вместе жить в Нью-Йорке, все поняли, что это - настоящие чувства. В феврале 2014 года Оливье сделал Мэри-Кейт предложение, а в 2015-м пара поженилась.

ФОТО: SCANPIX

Сейчас уже, наверно, около месяца СМИ пишут о скандальном разводе Мэри и Оливье. Расставание Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози не полюбовно: мужчина хочет нарушить условия брачного договора - выселить Олсен из их общего дома (Оливье без предупреждения расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке) и лишить супругу личного имущества.

Причин для такого агрессивного поведения, согласно сообщениям различных анонимных источников в СМИ, - немало.

Несколько инсайдеров издания People приводят совершенно разные версии. Один утверждает, что дело в том, что Мэри-Кейт не хотела заводить детей, другой - что, наоборот, это именно Саркози не хочет детей, поскольку у него уже есть два наследника.

Сообщение о том, что девушка желает развестись, поступило в суд Нью-Йорка еще 17 апреля. Но из-за пандемии рассмотрение дела затянулось.