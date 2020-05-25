Пн, 25.05.2020
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Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО

ФОТО: AFP/LETA

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном воздушном пространстве над Балтией российских военных самолетов.

18 мая самолеты воздушной полиции НАТО сопроводили два истребителя Су-30, летевших в международном воздушном пространстве над странами Балтии из Калининградской области.

Самолеты летели без планов полетов, с отключенными транспондерами, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

23 мая истребители НАТО сопроводили пассажирский самолет Ту-134, летевший в международном воздушном пространстве над странами Балтии из Калининградской области на материковую часть России. Ту-134 летел с планом полета, с включенным транспондером, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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