Под Таллинном горе-воры вывезли автомобиль каршеринга в лес и сняли колеса

Гибридный автомобиль Toyota Corolla был арендован в таллинском районе Кристийне. Там же под камерами два автомобиля - Toyota Corolla от Elmo и другой автомобиль злоумышленники заправили топливом на сумму в 200 евро, после чего поехали в лес вблизи Таллинна. Там с Toyota Corolla сняли колеса.

"Меня постоянно удивляет, как некоторые люди не понимают сегодняшнюю силу устройств безопасности и технологий и организуют такие кражи.

За использование ложных данных можно ведь и в тюрьму сесть", - сказал исполнительный директор ELMO Rent Энн Лаансоо.

"У нас есть вся необходимая информация о клиенте, чтобы его идентифицировать даже в случае, если он использовал ложные данные. За наш девятилетний опыт работы случались разные случаи. Сегодня при необходимости мы можем быстро найти виноватых с помощью полиции и наших средств безопасности.

Каждый компьютер оставляет уникальный IP-адрес, каждый телефонный звонок оставляет след местоположения, автомобильные GPS-устройства даже показывают, где и как надолго автомобиль останавливался, камеры слежения показывают изображение человека, а его ДНК остается в автомобиле - подобные вещи стоит продумать, прежде чем идти на что-то", - добавил он.