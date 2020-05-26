Они купили дома за один евро, но вмешалась пандемия. Что было дальше?

Когда итальянские городки объявили об аукционе ветхих домов, стартовая цена которых составляла один евро, это дало возможность многим местным жителям, а также иностранцам осуществить мечту о своем летнем домике в живописном уголке Италии.

Хотя большинство домов находились в довольно плачевном состоянии и практически кричали о необходимости ремонта за тысячи евро, многие люди подписались на эту авантюру.

Однако в начале года весь мир погрузился в кризис из-за пандемии, вызванной коронавирусом Covid-19, а Италия стала одной из самых пострадавших стран. Портал CNN выяснил, как вирус пережили те, кто на тот момент переехал в жилье за один евро.

Хотя на первый взгляд может показаться, что кризис в чужой стране, где вирус еще и наиболее серьезен, - это чистейший кошмар, большинство новых горожан не жаловались на свое положение, а скорее наоборот - новые владельцы использовали это время для ремонта своих домов и знакомства с соседями.

Одним из застрявших в Италии людей стал художник Альваро Солорцано из Майами, который провел период пандемии в маленьком итальянском городке Мусомели, Сицилия. Здесь художник купил два дешевых дома - за один Альваро заплатил 1 евро, а за другой - 1,5 евро.

Когда Солорцано прибыл в одно из своих имений, болезнь начала бесконтрольно распространяться по Италии. Семья изначально планировала начать ремонт вместе, но ситуация привела к другому развитию событий.

Жене, сыну и его подруге удалось вернуться домой, а художник решил остаться в Италии подольше и вернуться в Соединенные Штаты немного позднее, но вскоре было объявлено о ​​пандемии, а границы закрыли.

"Я потерял чувство времени. Мы все приехали сюда вместе, но я остался жить на карантине один, без мебели, только с кроватью и телевизором", - рассказал Альваро CNN.

"Это был тяжелый этап в моей жизни. Если бы здесь были сын и жена, было бы легче справиться с этой ситуацией", - признается он.

ФОТО: Wikimedia Commons

Живя на карантине, в первые дни художник проводил время за просмотром телевизора, изучая итальянский язык, посещая магазины и созваниваясь с семьей. Но такое бездействие загоняло в отчаяние. От скуки Альваро всерьез занялся домом.

За время карантина ему удалось перекрасить внутренние помещения и сделать мелкие ремонтные работы - теперь один из домов настолько готов, что можно приехать и жить в нем.

Несмотря на сложную ситуацию, на помощь пришли и местные соседи, которые помогли сбитому с толку американцу приспособиться к городу и побороть отчаяние.