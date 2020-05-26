Они купили дома за один евро, но вмешалась пандемия. Что было дальше?

Чтобы предотвратить исчезновение небольших городов, в прошлом году муниципалитеты нескольких небольших городков Италии предложили купить целые дома, стартовая цена которых составляла один евро. На это предложение откликнулись как местные, так и иностранцы, однако в этом году Италию сильно потрясла пандемия.
Когда итальянские городки объявили об аукционе ветхих домов, стартовая цена которых составляла один евро, это дало возможность многим местным жителям, а также иностранцам осуществить мечту о своем летнем домике в живописном уголке Италии.
Хотя большинство домов находились в довольно плачевном состоянии и практически кричали о необходимости ремонта за тысячи евро, многие люди подписались на эту авантюру.
Однако в начале года весь мир погрузился в кризис из-за пандемии, вызванной коронавирусом Covid-19, а Италия стала одной из самых пострадавших стран. Портал CNN выяснил, как вирус пережили те, кто на тот момент переехал в жилье за один евро.
Хотя на первый взгляд может показаться, что кризис в чужой стране, где вирус еще и наиболее серьезен, - это чистейший кошмар, большинство новых горожан не жаловались на свое положение, а скорее наоборот - новые владельцы использовали это время для ремонта своих домов и знакомства с соседями.
Одним из застрявших в Италии людей стал художник Альваро Солорцано из Майами, который провел период пандемии в маленьком итальянском городке Мусомели, Сицилия. Здесь художник купил два дешевых дома - за один Альваро заплатил 1 евро, а за другой - 1,5 евро.
Когда Солорцано прибыл в одно из своих имений, болезнь начала бесконтрольно распространяться по Италии. Семья изначально планировала начать ремонт вместе, но ситуация привела к другому развитию событий.
Жене, сыну и его подруге удалось вернуться домой, а художник решил остаться в Италии подольше и вернуться в Соединенные Штаты немного позднее, но вскоре было объявлено о пандемии, а границы закрыли.
"Я потерял чувство времени. Мы все приехали сюда вместе, но я остался жить на карантине один, без мебели, только с кроватью и телевизором", - рассказал Альваро CNN.
"Это был тяжелый этап в моей жизни. Если бы здесь были сын и жена, было бы легче справиться с этой ситуацией", - признается он.
Живя на карантине, в первые дни художник проводил время за просмотром телевизора, изучая итальянский язык, посещая магазины и созваниваясь с семьей. Но такое бездействие загоняло в отчаяние. От скуки Альваро всерьез занялся домом.
За время карантина ему удалось перекрасить внутренние помещения и сделать мелкие ремонтные работы - теперь один из домов настолько готов, что можно приехать и жить в нем.
Несмотря на сложную ситуацию, на помощь пришли и местные соседи, которые помогли сбитому с толку американцу приспособиться к городу и побороть отчаяние.
"Соседи были великолепны - они предложили одеяла и обогреватели, даже свое подключение к интернету. Соседи регулярно интересовались, как у меня дела. На Пасху они принесли целую кучу еды. Я не знаю, что бы я делал, если бы они не помогали мне", - говорит Солорцано.
Небольшой итальянский городок Мусомели славится своими эвкалиптовыми рощами и одной из самых красивых крепостей Италии, известной как "Заколдованный замок".
Солорцано признается, что карантин заставил его полюбить Мусомели еще больше. Пандемия привела к тому, что Альваро решил купить третий дом по бросовой цене.
"Я влюбился в этот город и в людей. Это как новый мир, который я никогда не смог бы получить в Соединенных Штатах".
В схожую ситуацию попал и бразильский бизнесмен Дуглас Роук, для которого коронавирус только усилил мотивацию начать новую жизнь в Италии. Роук купил дом в маленьком тосканском городке Верджемоли.
Когда Дуглас прибыл, чтобы отремонтировать свой дом, границы Италии закрыли, а рейсы отменили. Дом он купил вместе со своим итальянским другом бразильского происхождения Альберто да Лио.
Дом, купленный Роуком, представляет собой трехэтажный загородный особняк, в котором есть и винный погреб со старыми винными бочками. "Я был готов начать внушительный ремонт, но все встало", - рассказал CNN бразильский бизнесмен.
"Но все это время я пытался работать над этим проектом онлайн - договариваться с рабочими, связываться с другими покупателями жилья или потенциальными покупателями из Бразилии", - говорит он.
Роук считает, что, несмотря на сложную ситуацию, Верджемоли есть и остается местом мечты. "Тоскана - сказочный регион - недалеко от исторических и живописных городов. Это идеальное место для проживания".
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