Вероятность совпадения 0,011%. Математик "разнес" официальную статистику Covid-19 в России

Овчинников проанализировал данные о приросте числа заболевших Covid-19 в России в период с 30 апреля по 24 мая. Он зафиксировал, что за 25 дней число выявленных случаев четыре раза заканчивалось на 99. Так федеральный оперативный штаб сообщил, что коронавирус обнаружили:

30 апреля - у 7099 человек,

8 мая - у 10699 человек,

12 мая - у 10899 человек,

24 мая - у 8599 человек.

При этом вероятность того, что за 25 дней число новых выявленных случаев будет заканчиваться на 99, составляет 0,011%, "или один случай на 9350 попыток", написал аналитик.

Автор расчетов допустил, что это может быть случайностью или требованием "сверху".

По его словам, статистические аномалии начались после 20 апреля: "Тогда впервые за долгое время (с 4 апреля) количество новых случаев было меньше, чем в предыдущие два дня, и фактически именно с 20 апреля началась первая "полка", когда до конца месяца, до 29 апреля включительно, по официальным цифрам шел линейный, а не экспоненциальный рост".

Аналитик привел много других примеров, когда статистика вызывает вопросы с точки зрения математики.

"Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро - нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии. Может быть, показывают, может быть, нет - неизвестно. Качество рисованных цифр невозможно и абсурдно оценивать", - подытожил аналитик.