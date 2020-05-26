"Вы зрение депутатам дали?". Первое заседание Сейма через e-Saeima началось со споров

Спикер Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) указала, что удаленное заседание проходит в соответствии с положениями Конституции. Руководитель счетной комиссии Рихард Колс (VL-TB/LNNK) добавил, что большинством голосов система была признана подходящей.

Однако представители "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян в счетной комиссии отказались подписать это решение.

Депутат Эвия Папуле ("Согласие") указала, что у одного депутата нет возможности голосовать через систему e-Saeima. Мурниеце на это ответила, что депутаты "очень своевременно" были проинформированы и могли получить электронную подпись. Без электронной подписи депутат не может участвовать в заседании.

Ивар Зариньш ("Согласие") отметил, что среди депутатов есть и те, кто имеет проблемы со зрением и не может долго смотреть на экран компьютера, в результате чего им затруднительно или даже невозможно участвовать в заседании Сейма.

"Вы зрение депутатам дали, если говорите, что обеспечили все технологические возможности?" - выразил свое недовольство Зариньш.

Депутат Даниэль Павлютс (Attīstībai/Par!) выразил мнение, что Сейм может принимать решения, поскольку на заседание собрались 84 депутата. Он также отметил, что депутаты могли заранее сделать все возможное для того, чтобы участвовать в заседании.

Политик Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK) поддержал Павлютса, подтвердив, что каждому депутату была оказана необходимая помощь для участия в этом заседании. "Техническая поддержка обеспечена, во фракции у всех разные технологические знания, однако к заседанию все готовы", - сказал Дзинтарс.

Депутат Артус Кайминьш указал, что "желаемое не совпадает с возможностями и возможности не совпадают с желаниями".

Указывая на представителей оппозиции, парламентарий подчеркнул, что депутаты саботируют заседание.

Во время заседания можно было услышать, что депутат Алдис Гобземс неоднократно призывал дать ему возможность выступить по порядку проведения заседания. Ему такую возможность не дали. Скорее всего, потому, что он не использовал удаленную систему, которая, по мнению политика, противоречит Конституции.