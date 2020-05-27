Снова "я не могу дышать". В США расследуют смерть афроамериканца, задержанного полицией

При этом слышно, как задержанный, которому около 40 лет, хрипит и многократно говорит белому сотруднику полиции "я не могу дышать!". Глава полиции штата Миннесота заявила, что четыре человека, принимавшие участие в задержании, теперь являются "бывшими сотрудниками". Расследованием инцидента займется ФБР.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, который также погиб при аресте в 2014 году. К Гарнеру применили удушающий захват, и он тоже многократно повторял, что не может дышать.

Фраза "я не могу дышать" стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к небелому населению США.

Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео, которое было снято в понедельник, погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей написал в своем "Твиттере", что увольнение сотрудников - это "правильное решение". Ранее, во время пресс-конференции, он назвал происшествие "полным и совершеннейшим безобразием". "То, что я увидел, мне кажется правдоподобным, и это было неправильно по всем статьям, - заявил Фрей. - Быть чернокожим в Америке не должно означать смертного приговора".

"Не убивайте меня"

Это уже не первый за последнее время случай проявления жестокости по отношению к афроамериканцам со стороны полицейских. Недавно всеобщее внимание привлек инцидент в Мэриленде, когда офицер застрелил человека прямо в патрульной машине.

Акция протеста в Миннеаполисе AFP

Как говорится в заявлении полиции Миннеаполиса, последний инцидент начался в понедельник вечером, когда сотрудники полиции заметили мужчину в автомобиле. Ранее они получили информацию о том, что некий неизвестный мужчина "сидит на крыше синей машины и, вероятно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя".

После того, как от него потребовали отойти от машины, мужчина, по словам полиции, оказал сопротивление. "Офицеры смогли надеть на него наручники и отметили, что он испытывает какие-то медицинские затруднения", - говорится в официальном отчете.

В 10-минутом видео, снятом сторонним наблюдателем, мужчина, которого удерживает на земле полицейский, в какой-то момент просит: "Не убивайте меня".

Свидетели призывают офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Один из них говорит "у него кровь идет из носа", а другой просит "отпустить его шею".

Мужчина остается без движения, после чего его кладут на носилки и увозят в машине скорой помощи.