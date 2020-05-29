Что опасно, а что нет, когда хоронишь близкого человека, умершего от коронавирусной инфекции

В разных регионах России во время пандемии коронавируса по-разному ограничивают прощание с умершими людьми и проведение похорон. Например, читатели "Медузы" пишут нам о том, что тела близких выдают в закрытых гробах или мешках. Мы изучили рекомендации различных медицинских и зарубежных правительственных организаций и объясняем, что считается нормальным и безопасным при похоронах человека с новой коронавирусной инфекцией (пусть это во многом и противоречит региональным приказам).

Готовить тело к похоронам рекомендуется в перчатках

Различные медицинские организации не возражают против того, чтобы тело умершего готовили к похоронам дома. Но для этого необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Во-первых, этим не должны заниматься уязвимые люди. Во-вторых, при этом должны использоваться средства индивидуальной защиты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что достаточно перчаток (если нет риска, что в процессе будут брызги, — иначе надо надеть как минимум щиток или очки с маской). Потом обязательно нужно помыть руки, а затем сходить в душ и, если были брызги, а на вас не было защитного костюма, постирать одежду на максимальной температуре.

ВОЗ не рекомендует проводить бальзамирование, чтобы с телом было меньше контактов. Однако не все с этим согласны: другие организации считают, что при должной защите сотрудников к такому методу при необходимости можно прибегать.

Чем меньше людей будет на похоронах, тем лучше

Людей, у которых был ковид, как считает ВОЗ, можно хоронить или кремировать. Приезжать на похороны желательно на своей машине. Если коронавирус для человека особенно опасен или у человека есть симптомы, похожие на симптомы ковида, лучше, конечно, остаться дома. В крайнем случае заболевший может надеть маску. Или можно сделать так, чтобы эти люди прощались в отдельное время. Другой вариант — провести для тех, кто не пришел, трансляцию.

Чем меньше людей будет на похоронах, тем лучше. Максимум — столько, чтобы они могли находиться в помещении на расстоянии одного-двух метров друг от друга (помещение при этом должно хорошо проветриваться; обниматься и целоваться, даже быстро, нельзя).

Прощаться можно при открытом гробе

Перемещать тело умершего желательно в закрытом гробу (чтобы не пришлось дезинфицировать потом машину). Но прощаться с человеком, лежащим в открытом гробу, можно. Например, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний пишут, что нет никаких данных, указывающих на риск для людей, находящихся в одном помещении с умершим человеком. Но прикасаться к нему и тем более целовать нельзя (об этом говорит и Роспотребнадзор). Потом в любом случае нужно вымыть руки.

Конечно, нередко бывает так, что с человеком прощаются те люди, которые жили с ним и уже подвергались риску заразиться, но все же не рекомендуется рисковать дополнительно.

Те люди, которые закрывают гроб и опускают его в могилу, должны быть в перчатках. После того, как перчатки сняты, нужно помыть руки.

Если человека кремировали, то все же желательно отложить прощание до тех пор, пока не будет более безопасно — поскольку общие сборы большого количества людей все равно рискованны.

Нет необходимости избавляться от вещей умершего человека. Их можно постирать при температуре 60−90 °C, а что постирать нельзя — можно продезинфицировать 70%-ным раствором этилового спирта или 0,1%-ным раствором гипохлорита натрия.

Дарья Саркисян