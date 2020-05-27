Чисто, как в аптеке - продуманная весенняя уборка твоей кухни

С началом нового сезона хочется взяться за весеннюю уборку. Убирая дом, не стоит забывать о кухне, потому что в весеннем тепле любые вредные бактерии могут размножаться сильнее. Особенно во время COVID-19 дополнительная чистота и дезинфекция необходимы не только для дверных ручек, но и для кухонных рабочих поверхностей и холодильника, так как не будем забывать, что существует возможность одновременно с продовольствием принести из магазина и опасный вирус.

Чистая кухня способна защитить от болезней, связанных с продуктами. Однако иногда под уборкой кухни мы понимаем только мытье полов, внимание к срокам годности продуктов или избавление от продуктов, которые начали портиться. Но уборка относится также к кухонным рабочим поверхностям, холодильнику и другим вещам. Чтобы сохранить чистоту, уборка необходима не только во время наступления весны, но и в течение всего года, причем ее надо делать регулярно.

Прежде чем приступить к уборке, не забудьте использовать резиновые перчатки.

Фармацевт Линда Февралева рассказывает:

"При работе с кухонными чистящими средствами кожа рук может стать сухой, иногда трескаться или могут даже возникать аллергические реакции. Если нет возможности надеть резиновые перчатки, руки после использования чистящих средств нужно тщательно вымыть с мылом и теплой водой, чтобы не возникало раздражение. Рекомендуется использовать также крем для рук, чтобы кожа не стала сухой. Это особенно важно сейчас, когда мы призываем часто и тщательно мыть руки, и кожа от этого действительно страдает".

Если для обработки рук недостаточно обычного крема, фармацевт рекомендует продающиеся в аптеке средства ухода за руками, содержащие декспантенол, мочевую кислоту или особо питающие, содержащие комплекс липидов кремы. Фармацевт также проконсультирует, в каких случаях надо обращаться к дерматологу, так как, возможно, для ухода за руками понадобится какой-нибудь рецептурный медикамент.

Как прибрать кухню, чтобы она была и ослепительно чистой, и безопасной?

Вот несколько советов, которые могут пригодиться в любом домашнем хозяйстве! К тому же генеральная уборка пойдет быстрее, если работа будет разделена на зоны.

Начните с рабочих поверхностей

Иногда случается, что мы кладем еду просто на поверхность кухонного стола, например, помидоры, не используя кухонную посуду - тарелку или блюдо. Таким образом на продукт могут попасть бактерии, если рабочая поверхность недостаточно чистая.

Да, кухонная поверхность - это то место, куда мы обычно кладем только что принесенный из магазина пакет с покупками, который, возможно, провел дорогу домой на полу машины или общественного транспорта.

Поэтому важно обратить на ее чистоту усиленное внимание.