В Дарзциемсе или Плявниеках в бытовые отходы выкинули радиоактивный предмет

Во вторник, 26 мая, Центр безопасности радиации VVD получил информацию о повышенной радиации в грузе бытового мусора, доставленного на полигон твердых отходов Гетлини.

Инспекторы VVD выехали на место происшествия, где обнаружили источник загрязнения - стеклянную упаковку с веществом кристаллического типа, показавшую повышенное наличие радия (Ra).

Предмет был упакован и передан Латвийскому центру окружающей среды, геологии и метеорологии, который, в свою очередь, доставил его в хранилище радиоактивных отходов Radons в Балдоне.

После того, как предмет был изъят, инспекторы VVD на месте происшествия в Гетлини больше не констатировали повышенную радиацию.

Выяснилось, что конкретный предмет в бытовой мусор выкинули где-то в Дарзциемсе или Плявниеках, где мусор собирают как у многоквартирных жилых домов, так и у частных домов.

В Службе призвали отозваться жителя Дарзциемса или Плявниеков, который выбросил этот предмет в бытовые отходы. Служба хочет выяснить происхождение этого предмета и место, где его раньше хранили. Звонить можно на номер 26 565 626 или писать rdc@vvd.gov.lv.

Согласно первичному осмотру, найденный предмет - скорее всего, историческое наследие времен СССР.

Радий - это радиоактивное вещество. Время разложения 226Ra составляет 1600 лет.