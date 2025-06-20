Главное за 20 июня Подробности аварийной посадки airBaltic, скандал в латвийском футболе и погода на Лиго

Уходящий день был насыщен важными событиями - подробности аварийной посадки рейса airBaltic, синоптики уточнили прогноз погоды на Лиго и Янов день, а проект TVNET "Фактомат" разобрался, зачем были придуманы "цитаты" Бисмарка, Тетчер и Пушкина. Об этих и других новостях пятницы, 20 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Тревога, пожарные и машины скорой помощи, а затем полная неопределенность, как добраться домой - так пассажирка Агита описывает аварийную посадку рейса авиакомпании airBaltic из Афин в Ригу, которая произошла в самих Афинах. Она не скрывает возмущения поведением авиакомпании и считает, что та проявила открытое неуважение к клиентам.
Самая известная фраза Платона (также приписываемая Ленину, Линкольну и Джейсону Стетхему): "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". Но одно дело - когда цитаты уходят "в народ", а оттуда возвращаются к другому автору, и совсем другое - когда они служат оружием пропаганды и ненависти. Проект TVNET "Фактомат" разбирается, зачем были придуманы и о чем врут всему миру "цитаты" Бисмарка, Тетчер и Пушкина.
В праздничные выходные в Латвии ожидается прохладная погода и кратковременные дожди, а на Лиго и в Янов день возможны более сильные и продолжительные осадки, сообщают синоптики.
Суд Харьюмаа признал 30-летнего гражданина Латвии Яниса Ивулиса виновным в убийстве двух человек в Таллинне в прошлом году и приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Перед матчем чемпионата Латвии по футболу между "Супер Новой" и "Лиепаей" на стадионе имени Яниса Скределиса в социальных сетях появились обвинения относительно поведения команды гостей. Писали даже, что возник конфликт, который едва не перерос в физическое столкновение. TVNET+ связался с директором "Лиепаи" Давидом Янсонсом, чтобы прояснить обстоятельства инцидента.
За рубежом:
Весной нынешнего года Мари-Лийз Тори назначили заместителем генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо). По ее словам, Эстонии удается успешно препятствовать деятельности российских спецслужб, но главный вопрос – каким будет мир после войны.
Израиль заявил, что нанес превентивный удар по Ирану в целях самообороны, опасаясь ядерной угрозы. Специалисты по международному праву расходятся в оценке законности нападения.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, назначил командующим сухопутными войсками страны бригадного генерала Геннадия Шаповалова, который заменил на этом посту прежнего руководителя, подавшего в отставку после российского удара по военному учебному лагерю, в результате чего погибли военнослужащие.
Соединенные Штаты не исключают применения тактического ядерного оружия для удара по особо укрепленному иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщает корреспондент Fox News Джеки Хейнрих. Представитель Белого дома объяснил журналистке, что у американских военных также нет сомнений в эффективности специальных бомб для уничтожения бункеров, способных ликвидировать иранский ядерный объект. Таким образом, администрация Дональда Трампа отвергла публикацию газеты The Guardian, в которой утверждалось, что военные считают нанесение удара тактическим ядерным оружием единственным способом уничтожить завод в Фордо.
Российские военнослужащие, захваченные в плен украинскими силами, рассказали, что Кремль этим летом планирует масштабное наступление, чтобы сломить моральный дух украинцев, сообщает британский еженедельник The Economist.
Интересное чтиво:
В пятницу, 20 июня, состоится премьера нового совместного сингла Шуры Би-2 и Лаймы Вайкуле - "Танцуй". Известно, что на 21 июня запланированы съемки клипа. "Я уже местная достопримечательность. Особенно если мы с Левой тут", - посмеялся музыкант в беседе с TVNET+.
Шашлык стал неофициально обязательным и неотъемлемым атрибутом Лиго практически во всех семьях, где разрешено есть мясо. Кто-то любит мариновать и жарить свинину, кто-то - курицу, а кто-то - говядину, но жарка на гриле практикуется во многих домах. Есть как классические маринады, выдержавшие испытание временем, так и новые - чтобы из года в год радовать себя и празднующих чем-то необычным.
Кто же из нас не мечтает выиграть в лотерею реальную кучу денег, оплатить долги, купить дом, машину, слетать на Карибские острова и жить, не зная бед. Однако, как оказывается, если мы не готовы к миллионам, все может закончиться очень печально. Вот история о мужчине, который выиграл 31 миллион долларов, однако вскоре после этого покончил с собой.
Сегодня, 20 июня, в Цесисе проходит фестиваль разговоров LAMPA, который уже в одиннадцатый раз собирает тысячи людей для совместных бесед, слушания и вдохновения к действиям. Лейтмотив фестиваля в этом году призывает задуматься о ценностях, которые становятся возможными только тогда, когда мы отбрасываем равнодушие и переходим от слов к делу - о человечности, ответственности и свободе.
В пятницу, 20 июня, в 9:00 участницы группы Tautumeitas побывали в студии TVNET, где создали волшебное настроение и рассказали о предстоящем мероприятии - Rītausmas koncertrituāls.
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