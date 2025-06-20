Главное за 20 июня Подробности аварийной посадки airBaltic, скандал в латвийском футболе и погода на Лиго

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Российские военнослужащие, захваченные в плен украинскими силами, рассказали, что Кремль этим летом планирует масштабное наступление, чтобы сломить моральный дух украинцев, сообщает британский еженедельник The Economist.

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В пятницу, 20 июня, состоится премьера нового совместного сингла Шуры Би-2 и Лаймы Вайкуле - "Танцуй". Известно, что на 21 июня запланированы съемки клипа. "Я уже местная достопримечательность. Особенно если мы с Левой тут", - посмеялся музыкант в беседе с TVNET+.

Шашлык стал неофициально обязательным и неотъемлемым атрибутом Лиго практически во всех семьях, где разрешено есть мясо. Кто-то любит мариновать и жарить свинину, кто-то - курицу, а кто-то - говядину, но жарка на гриле практикуется во многих домах. Есть как классические маринады, выдержавшие испытание временем, так и новые - чтобы из года в год радовать себя и празднующих чем-то необычным.

Кто же из нас не мечтает выиграть в лотерею реальную кучу денег, оплатить долги, купить дом, машину, слетать на Карибские острова и жить, не зная бед. Однако, как оказывается, если мы не готовы к миллионам, все может закончиться очень печально. Вот история о мужчине, который выиграл 31 миллион долларов, однако вскоре после этого покончил с собой.

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Сегодня, 20 июня, в Цесисе проходит фестиваль разговоров LAMPA, который уже в одиннадцатый раз собирает тысячи людей для совместных бесед, слушания и вдохновения к действиям. Лейтмотив фестиваля в этом году призывает задуматься о ценностях, которые становятся возможными только тогда, когда мы отбрасываем равнодушие и переходим от слов к делу - о человечности, ответственности и свободе.

В пятницу, 20 июня, в 9:00 участницы группы Tautumeitas побывали в студии TVNET, где создали волшебное настроение и рассказали о предстоящем мероприятии - Rītausmas koncertrituāls.

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