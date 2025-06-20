Иран нанес ракетный удар по Израилю. По меньшей мере 17 человек ранены

По данным местных властей, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них 16-летний подросток, которого ранило осколками.

Больница в Хайфе опубликовала фотографии, на которых видно раненого человека на носилках во дворе медучреждения.

Службы экстренного реагирования разрешили жителям Хайфы покинуть укрытия, что указывает на то, что угроза иранских ракетных ударов на данный момент миновала.

Армия заявила, что Иран выпустил около 25 ракет.