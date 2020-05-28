"Останови Covid!": что стоит знать о разработанном в Латвии приложении?

В то же время, программное обеспечение ничего не знает о географии этого контакта, знает лишь о продолжительности контакта и расстоянии между устройствами. Эти данные в основном будут храниться в самом устройстве и будут удаляться каждые 14 дней. Стоит добавить, что приложение будет доступно только на мобильных устройствах. Приложение не предназначено для планшетов.

Как рассказал TVNET руководитель IT centrs Агрис Крустс, приложение можно использовать с указанием или без указания номера телефона.

"Это приложение также можно использовать без регистрации номера. Затем SPKC получит информацию о том, что кто-то контактировал [с пациентами Covid-19]. Те, кто хочет быть очень анонимным, теоретически могут использовать это приложение. И это отслеживание... Практически ничего подобное невозможно", - заверил Крустс.

Совместимость

В компании TestDevLab, где в настоящее время тестируется приложение, подчеркивают, что оно будет доступно не для всех пользователей смартфонов. Это связано с тем, что для разработки приложения используются официальные интерфейсы прикладного программирования Google и Apple.

"Apple и Google предоставили большую часть функциональности государствам-членам и разработчикам, включая шифрование обмена ключами Bluetooth. Так что вся логика [работы приложения] исходит от этих компаний. Соответственно, мы разрабатываем конкретные требования государств-членов: интерфейс, язык, коммуникацию с SPKC", - отметил TVNET совладелец TestDevLab Эрвин Гринфельдс.

В связи с этими обстоятельствами успешная работа приложения будет зависеть от версии операционной системы смартфона.

Приложение будет доступно на телефонах с операционной системой Android, начиная с 6-й версии, и на телефонах операционной системы iOS с версией 13.5. У пользователей устройств Huawei на платформе Android могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку в них используется другая технология Bluetooth.

В планах на будущее также рассматривается совместимость приложения с аналогичными приложениями в других, прежде всего, странах Балтии.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Литвой и Эстонией, чтобы работать над совместимостью. Чтобы люди могли поехать в Литву и Эстонию со своим приложением, но мы все еще работаем над этим", - отметил Гринфельдс, заявив, что совместимость будет приоритетом в следующей версии приложения.