"Останови Covid!": что стоит знать о разработанном в Латвии приложении?

Уже совсем скоро будет представлено разработанное в Латвии при поддержке технологических гигантов Google и Apple специальное приложение, с помощью которого можно будет определить контактные лица пациентов Covid-19.
Помимо уже упомянутых компаний над новым инструментом работает целый ряд государственных учреждений Латвии, а также предприятия частного сектора. Разработчики приложения подчеркивают, что "Останови Covid" не будет никого отслеживать.
В свою очередь второе приложение, предназначенное для контроля за людьми, находящимися на карантине, в настоящее время не используется.
Два приложения - разные цели
Изначально планировалась разработка двух приложений. Первое - "Останови Covid", которое предназначено для определения контактных лиц пациентов с Covid-19. Второе - это инструмент, разработанный Центром передовых технологий стратегических коммуникаций НАТО, для контроля за теми, кто должен соблюдать карантин.
Планировалось, что это приложение могла бы использовать Государственная полиция, но ответственное Министерство внутренних дел передумало.
"Ситуация изменилась, потому что в настоящее время надзор за пациентами с Covid-19 и их контактными лицами ведет Инспекция здравоохранения, подключая Государственную полицию только в особых случаях, когда человек не соблюдает условия. Таких случаев не так много, и Государственная полиция в настоящее время успешно проводит надзор без дополнительных технических средств", - пояснил TVNET представитель Министерства внутренних дел Марис Зариньш.
Что касается приложения "Останови Covid", в его разработке бесплатно и добровольно из бизнес сектора участвуют LMT, Mak IT, TestDevLab, Zippy Vision, IT centrs и соучредитель неправительственной организации TechHub Riga Андрис Берзиньш.
Со стороны академических кругов и государства поддержку предоставляет Президент и Канцелярия президента, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Министерство здравоохранения, Государственная инспекция данных, StratCom НАТО и Латвийский университет. Партнерами по цифровой коммуникации являются Nord DDB Riga, Deep White, Wrong и Mobilly.
По словам начальника отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации SPKC Элины Димини, с помощью этого приложения за людьми следит не будут, уважая их конфиденциальность.
"Мы очень много обсуждали этот вопрос конфиденциальности и пришли к выводу, что мы действительно хотим максимально уважать частную жизнь человека в условиях кризиса. В настоящее время из этого приложения невозможно получить личную информацию", - сказала Димина.
Принцип работы и безопасность данных
В основе приложения - технология Bluetooth. Устройства, на которых установлено приложение, используют эту технологию, чтобы "связаться" друг с другом путем обмена зашифрованными кодами.
"Например, три дня назад я сидел рядом с кем-то в автобусе, и ни я, ни он не знали, кто из нас был Covid-позитивным. Прошло три дня, и сидевший рядом со мной обратился к врачам, сдал анализы и получил сообщение, что он Covid-положительный. В этот момент SPKC выдает ему код, который он вводит в приложение. После этого каждое приложение пару раз в день проверяет наличие новых кодов", - пояснил вице-президент компании мобильной связи LMT Ингмар Пукис.
Таким образом, люди, которые ехали вместе с пациентами с Covid-19, получат на свой смартфон уведомление о таком контакте.
В то же время, программное обеспечение ничего не знает о географии этого контакта, знает лишь о продолжительности контакта и расстоянии между устройствами. Эти данные в основном будут храниться в самом устройстве и будут удаляться каждые 14 дней. Стоит добавить, что приложение будет доступно только на мобильных устройствах. Приложение не предназначено для планшетов.
Как рассказал TVNET руководитель IT centrs Агрис Крустс, приложение можно использовать с указанием или без указания номера телефона.
"Это приложение также можно использовать без регистрации номера. Затем SPKC получит информацию о том, что кто-то контактировал [с пациентами Covid-19]. Те, кто хочет быть очень анонимным, теоретически могут использовать это приложение. И это отслеживание... Практически ничего подобное невозможно", - заверил Крустс.
Совместимость
В компании TestDevLab, где в настоящее время тестируется приложение, подчеркивают, что оно будет доступно не для всех пользователей смартфонов. Это связано с тем, что для разработки приложения используются официальные интерфейсы прикладного программирования Google и Apple.
"Apple и Google предоставили большую часть функциональности государствам-членам и разработчикам, включая шифрование обмена ключами Bluetooth. Так что вся логика [работы приложения] исходит от этих компаний. Соответственно, мы разрабатываем конкретные требования государств-членов: интерфейс, язык, коммуникацию с SPKC", - отметил TVNET совладелец TestDevLab Эрвин Гринфельдс.
В связи с этими обстоятельствами успешная работа приложения будет зависеть от версии операционной системы смартфона.
Приложение будет доступно на телефонах с операционной системой Android, начиная с 6-й версии, и на телефонах операционной системы iOS с версией 13.5. У пользователей устройств Huawei на платформе Android могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку в них используется другая технология Bluetooth.
В планах на будущее также рассматривается совместимость приложения с аналогичными приложениями в других, прежде всего, странах Балтии.
"Мы поддерживаем тесные контакты с Литвой и Эстонией, чтобы работать над совместимостью. Чтобы люди могли поехать в Литву и Эстонию со своим приложением, но мы все еще работаем над этим", - отметил Гринфельдс, заявив, что совместимость будет приоритетом в следующей версии приложения.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!