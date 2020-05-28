Приговоренные к краткосрочному заключению после отмены ЧС отправятся в тюрьму

Ранее было установлено, что на время чрезвычайной ситуации откладывается отбывание наказаний для лиц, приговоренных к кратковременному заключению.

Согласно законопроекту, для обеспечения эпидемиологической безопасности распоряжением начальника Управления местами заключения временно может быть ограничено посещение мест заключения и указанные в законе права заключенных.

В свою очередь с распоряжения руководителя Государственной службы пробации могут быть временно ограничены указанные в законе права клиентов пробации, в том числе право выезжать из страны, а также может быть приостановлена или ограничена реализация некоторых функций Службы пробации на определенной территории или территории всей страны.

Служба пробации может заменить очную встречу с клиентом на удаленную.

Законопроект предусматривает, что Управление местами заключения в течение одного месяца после окончания чрезвычайной ситуации разошлет заказные письма лицам, которые приговорены к краткосрочному заключению, если приговор по их делу вступил в силу или был передан для исполнения во время чрезвычайной ситуации.

В письме будет указано название тюрьмы и время, когда осужденный должен явиться для отбывания наказания.

Если в тюрьму будут поступать лица, переданные другой страной, они будут помещаться в карантинную камеру на срок до 14 дней.

Заключенные, признанные контактными лицами больных Covid-19, а также люди с подозрением на наличие инфекции или подтвержденным наличием инфекции будут отделяться от других заключенных на срок до 14 дней и находится все это время под наблюдением врачей.