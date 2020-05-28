Все медленнее, но численность населения Латвии продолжает сокращаться

Число скончавшихся жителей Латвии в прошлом году было самым низким за последние 47 лет.

По данным ЦСУ, в результате международной долгосрочной миграции численность населения Латвии в 2019 году сократилась на 3,4 тыс. человек (годом ранее - на 4,9 тыс. человек), что является наиболее низким показателем с 1989 года, а в результате негативного естественного прироста она сократилась на 8,9 тыс. (годом ранее - на 9,5 тыс.) человек.

ЦСУ подчеркивает, что в последние три года негативный естественный прирост населения был больше негативной разницы миграционных потоков.

ЦСУ отмечает,что в течение последних трех лет замедлился темп сокращения численности населения Латвии. В прошлом году он составил 0,6%, тогда как в 2018 - 0,7%, а в 2017 - 0,8%.

В прошлом году в Латвии родились 18,8 тыс. детей, что на 528 меньше, чем в 2018 году, однако число скончавшихся людей сократилось на 1101 человека - до 27,7 тыс. человек.

В 2019 году в Латвию из других стран прибыли 11,2 тыс. жителей, что на 300 человек больше, чем в 2018 году, а в другие страны из Латвии переехали 14,6 тыс. жителей, что на 1,2 тыс. человек меньше.

46% приехавших в Латвию в прошлом году жителей являются реиммигрантами.

В прошлом году продолжила снижаться численность людей трудоспособного возраста, которая сократилась на 15,4 тыс. человек или 1,3%. В то же время продолжило расти число жителей пенсионного возраста - на 3 тыс. человек или 0,7%. Удельный вес людей этой возрастной группы составлял 22,8% в начале 2019 года и 23,1% в начале 2020 года.

86,3% жителей Латвии являются гражданами страны (в начале 2019 года - 86,1%), 10,4% - негражданами, 2,1% являются гражданами России, а 1,2% - гражданами других государств.

51% всех неграждан Латвии проживает в Риге и 72% неграждан Латвии входят в возрастную группу старше 50 лет.