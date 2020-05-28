Сейм запретил навещать заключенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки, запрещающие являться в место лишения свободы, чтобы навестить осужденного, лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под влиянием психотропных веществ, сообщает агентство LETA.
Такой же запрет относится и на посещение следственных изоляторов.
Как указано в аннотации к законопроекту, изменения необходимы, так как нередко осужденных навещают лица в очевидном опьянении, что угрожает осужденным и сотрудникам и должностным лицам учреждения лишения свободы, а также мешает выполнению ареста или уголовного наказания - лишения свободы.
Такое ограничение уже применяется к должностным лицам мест лишения свободы и следственного изолятора, за его нарушение они подвергаются дисциплинарному взысканию.
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