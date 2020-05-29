Загадочный богач в английской деревне: сначала всех бесплатно кормил, а теперь платит тем, кто сможет похудеть

На протяжении всего карантина он через сотрудников местного паба присылал *фиш-энд-чипс всем 170 жителям деревни - просто угощал, не брав за это деньги. И это в течение двух месяцев.

*Фиш-энд-чипс (Рыба и картофель фри) - блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанного крупными ломтиками картофеля фри. Это блюдо считается неофициальным национальным блюдом Великобритании и является неотъемлемой составляющей британской кухни.

А сейчас этот таинственный человек придумал: жители Денчуорта должны сбросить 10% от массы своего тела за два месяца - и тогда каждому из них он даст по 100 фунтов стерлингов (около 111 евро). Для этого нужно снять фото себя на весах и отправить фотографию владельцу паба, который рассылает фиш-энд-чипс. А затем, к концу срока пари, прислать еще один снимок, который подтвердит, что человек действительно скинул вес согласно договоренности. Сам хозяин паба тоже присоединится к соревнованию.

При этом жителям так же будут присылать бесплатный фиш-энд-чипс. Зачем это нужно неназванному дарителю? Непонятно. Однако журналисты издания The Telegraph выяснили, что этот человек действительно богат и проживает в той же деревне.

Издание только может предположить, что таким образом тайный благодетель пытается помочь населению избавиться от лишнего веса, в том числе для того, чтобы ожирение не создавало лишнюю нагрузку на организм в случае, если человек заразиться коронавирусом.

Согласно информации британской службы здравоохранения (NHS), две трети британцев за время карантина прибавили в весе. В исследовании NHS также отмечается, что люди с диабетом второго типа в два раза чаще умирают от коронавируса, чем те, у кого его не было.