Слушайте, а куда делись все вейперы? Вот помним как сейчас, стоишь на остановке в солнечный день и вдруг медленно начинаешь погружаться в туман – а это просто пятиклассник Максимка пыхтит рядышком своим вейпом. И выглядит эффектно, и мамка не заругает – больше не нужно сижку палочками держать, хоть ты и подымил за гаражами, а ладошки в итоге дынькой пахнут.

Нет-нет, мы не поддерживаем курение, просто у этой штуковины реально были преимущества перед сигаретами! Во-первых, бабуле можно было сказать, что это просто ингалятор от астмы.

Во-вторых, у этих никтоновых жидкостей было много разных вкусов – от клубники до огурца. Сидишь на диете, пососал вейп со вкусом котлетки с пюрешкой – вот тебе и ужин.

Только главное после не идти к бабуле в гости, а то придется признаваться, что куришь. Поверьте, это лучше, чем говорить, что ты уже где-то поел.

Кстати, о "пососать". В прошлонедельном посте мы случайно зацепили тему книги "Сумерки". Мы, вот, искренне считаем, что книга очень жизненная, просто на самом-то деле Белла выбирала между качком и айтишником! Один смуглый и накаченный, вечно гоняет со своими друзьями спортсменами. Второй – бледный, сутулый и не любит яркого солнца. Ну, и конечно, она выбрала айтишника, потому что у него дом больше, ой, то есть любовь крепче!

Ну, и о любви! Все уже наверняка заметили, что Facebook добавил новую эмоцию, которую можно ставить под фото или пост – что-то желтое обнимает сердечко. Добавить-то добавил, а как пользоваться – не рассказал.

На самом деле эта эмоция означает "эй, держись там" или "я с тобой!", чтобы пользователи могли поддержать друг друга во время пандемии коронавируса. Видели, как её лепят направо и налево? "Ура! Я выхожу замуж! – Эй, держись там." или "Эгей, вот я и мои пятеро детей! – Ну, ты это...не отчаивайся...". Хотя тут даже в тему.

Ну а мы, отдел маркетинга и самоиронии Balticom, всегда смеёмся, когда получаем такие эмоции под нашими постами. Типа "Ребят, я тут вас почитал…в общем, сложно вам, наверное, таким особенным живется… вот вам моя поддержка!". Кто-то даже пытался денег собрать. Правда мы так и не поняли – то ли на издание нашей книги, то ли на лечение... Короче, держись, "Сумерки", конкуренция-то растёт!

Посоветуйте, что почитать?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и самоиронии Balticom. Хотите высказаться? Пишите!