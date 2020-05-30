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Никита Ефремов: киноуспех, несмотря на трагедию с отцом, попытку суицида и домогательство в детстве
Звезда недели

Никита Ефремов ФОТО: https://www.instagram.com/efremovefremov/ коллаж RUS TVNET

Российский актер театра и кино Никита Ефремов является представителем известной актерской династии. Совершенно не удивительно, что он унаследовал от родственников не только харизму, но и талант. 30 мая артист отметил свой день рождения, и RUS TVNET решил рассказать о нем в рамках рубрики "Звезда недели". 

30 мая Никите исполнилось 34 года. Его отец - Михаил Ефремов, а дед - легендарный Олег Ефремов. Мать актера - филолог Ася Воробьева. 

Широкую популярность Никите Ефремову принесли сериалы. Об актере заговорили после телефильмов "Тихий Дон", "Куприн. Поединок", "Восьмидесятые", "Лондонград", "Отличница". В картине "ВМаяковский" ему довелось играть вместе со знаменитым отцом. Ну а такие рейтинговые проекты, как "Хороший человек", "Нулевой пациент" и "Полет", вовсе превратили Никиту в звезду. 

Никита Ефремов вспоминает, что у него было счастливое детство, которое он проводил с бабушкой в деревне под Воронежем. 

Проблем с коммуникацией у него никогда не было. Он мог легко пойти на контакт и найти себе друзей. 

Никита признался, что, когда отец покинул их семью, воспитание будущего мужчины легло на плечи мамы и бабушки. Для которых, с его слов, это были "священные мучения". 

Никита Ефремов ФОТО: скриншот видео

Коллега Ефремова Никита Панфилов в разговоре с журналистами отметил, что у него невероятная работоспособность. 

Решение стать актером пришло к нему в 17 лет и было очень спонтанным. 

В интервью Татьяне Устиновой актер признался, что любит видеть сны, любит много света, большие окна, природу и очень любит кошек. Он любит, когда у него все четко спланировано. Ему не нравится болеть или собираться куда-то второпях. Никита отметил, что любит открывать и узнавать что-то новое.  

Заработанные деньги Никита тратит на музыкальные инструменты. Он указывает, что не фанат одежды, но любит вкусно поесть и путешествовать.

Когда Никита пришел в театральное училище, то он думал, что все уже знает, а окружающие должны "встать на коленки и сказать: "Никита - ты бог". Тем не менее он быстро понял, что это совсем не так. Ефремов благодарен Константину Райкину, что он его не выгнал. Сейчас он уже понимает, что тогда делал не так. 

Никита отмечает, что у него до сих пор есть комплексы и он еще учится принимать похвалу. 

Он мог пойти служить практически в любой театр, но выбрал местом работы "Современник", основанный его дедом. 

Ефремов не может точно сказать, как он выбирает роль. Иногда это интуиция, а иногда - здравый смысл.

В 2017 году Никита был гостем эфира в Екатеринбурге, где признался, что он довольно меркантильный человек. Это не значит, что он за деньги будет сниматься во всем подряд, но иногда ему просто интересно. 

Отдельно можно отметить шум вокруг многосерийных картин "Полет", "Хороший человек" и "Нулевой пациент". 

В "Полете" был набор пикантных сцен: Ефремов появился там голым. "Хороший человек" - это психологический детектив, снятый по мотивам истории поимки ангарского маньяка. Актер приковывал к себе внимание зрителей, ненароком "обкрадывая" коллег по сериалу. Примерно тот же эффект наблюдался и с первыми эпизодами драмы о заболевших ВИЧ детях "Нулевой пациент".

У Никиты Ефремова было достаточно проблем - от переживаний из-за развода родителей и обид на отца до пагубных привычек и суицидальных мыслей. 

В юном возрасте он пережил домогательство со стороны мужчины.

"Не помню, сколько мне было лет. Даже если я был совершеннолетний, у меня в любом случае никто не спросил разрешения. Тогда я ничего не сделал. Точнее, я просто переселился в другой номер, позвонил и рассказал маме, но на этом все", - цитирует актра StarHit.ru.  

Ему всегда сложно просматривать сцены с насилием, даже вспоминать эпизоды из детства: "Но все эти эпизоды так вписаны в систему, что кажутся нормальными".

Не чужды Никите и мысли о суициде. Впервые о самоубийстве он задумался в 20 лет.

"Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка", - говорил он в интервью Ксении Собчак.

Ефремов обратился к психологу и проработал травмы, а также избавился от зависимости: было время, когда артист выпивал и даже употреблял запрещенные вещества.

Психолог и медитации помогли Никите и тогда, когда его папа попал в ДТП, в результате которого умер водитель фургона Сергей Захаров. Пока шли судебные заседания по делу Михаила Ефремова, СМИ ждали комментариев, а Никита испытывал сильнейший стресс.

Когда-то Никита подмечал, что не понимает пока мир тех, у кого есть дети. За плечами у актера уже есть брак с актрисой Яной Гладких, который продлился меньше года. Долгое время он часто делился в Instagram общими снимками с Марией Иваковой (ведущая "Орла и решки") и даже отмечает, что очень счастлив. Но осенью 2021 года пара распалась. Комментировать подробности Маша отказалась, отметив лишь, что разошлись они с любовью и уважением и продолжат дружить.

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