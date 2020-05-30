Никита Ефремов: киноуспех, несмотря на трагедию с отцом, попытку суицида и домогательство в детстве

Решение стать актером пришло к нему в 17 лет и было очень спонтанным.

В интервью Татьяне Устиновой актер признался, что любит видеть сны, любит много света, большие окна, природу и очень любит кошек. Он любит, когда у него все четко спланировано. Ему не нравится болеть или собираться куда-то второпях. Никита отметил, что любит открывать и узнавать что-то новое.

Заработанные деньги Никита тратит на музыкальные инструменты. Он указывает, что не фанат одежды, но любит вкусно поесть и путешествовать.

Когда Никита пришел в театральное училище, то он думал, что все уже знает, а окружающие должны "встать на коленки и сказать: "Никита - ты бог". Тем не менее он быстро понял, что это совсем не так. Ефремов благодарен Константину Райкину, что он его не выгнал. Сейчас он уже понимает, что тогда делал не так.

Никита отмечает, что у него до сих пор есть комплексы и он еще учится принимать похвалу.

Он мог пойти служить практически в любой театр, но выбрал местом работы "Современник", основанный его дедом.

Ефремов не может точно сказать, как он выбирает роль. Иногда это интуиция, а иногда - здравый смысл.

В 2017 году Никита был гостем эфира в Екатеринбурге, где признался, что он довольно меркантильный человек. Это не значит, что он за деньги будет сниматься во всем подряд, но иногда ему просто интересно.

Отдельно можно отметить шум вокруг многосерийных картин "Полет", "Хороший человек" и "Нулевой пациент".

В "Полете" был набор пикантных сцен: Ефремов появился там голым. "Хороший человек" - это психологический детектив, снятый по мотивам истории поимки ангарского маньяка. Актер приковывал к себе внимание зрителей, ненароком "обкрадывая" коллег по сериалу. Примерно тот же эффект наблюдался и с первыми эпизодами драмы о заболевших ВИЧ детях "Нулевой пациент".

У Никиты Ефремова было достаточно проблем - от переживаний из-за развода родителей и обид на отца до пагубных привычек и суицидальных мыслей.

В юном возрасте он пережил домогательство со стороны мужчины.

"Не помню, сколько мне было лет. Даже если я был совершеннолетний, у меня в любом случае никто не спросил разрешения. Тогда я ничего не сделал. Точнее, я просто переселился в другой номер, позвонил и рассказал маме, но на этом все", - цитирует актра StarHit.ru.