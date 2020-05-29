Конфликт с курьером Wolt: как парковка на месте для инвалидов переросла в национальный вопрос

Информацию о конфликте журналисту Bez Tabu предоставил рижанин по имени Армандс, посещавший магазин Maxima на улице Гростонас.

По словам Армандса, у самого входа в магазин на место для инвалидов припарковался "неадекватный водитель". Как рассказал Армандс, это был молодой мужчина в куртке курьера Wolt и с сумкой этой компании.

Армандс сделал водителю замечание, что так машину ставить нельзя.

По словам Армандса, водитель в ответ начал материться на русском языке, после чего сделавший замечание еще и получил со спины "два удара ногой по руке".

Армандс решил не спускать водителю с рук такое поведение и при помощи других очевидцев сумел удержать агрессивного мужчину и вызвать на место происшествия полицию.

По словам Армандса, в ожидании полиции водитель вызвал подкрепление, пришли еще 7-8 человек с таким же агрессивным стилем общения. Они грозили его "зарезать".

Потерпевший в сюжете сказал, что, по словам полиции, агрессивный водитель родом из Узбекистана.

Комментарий полиции

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, комментируя этот конфликт, отметил, что начато административное дело за неправильную парковку, штраф составляет 55 евро.

Представитель Госполции Анце Розите сообщила, что Госполциия также завела административное дело о нанесении мелких телесных повреждений, выясняются обстоятельства происшествия, в том числе собираются все доказательства с видеокамер.

Она отметила, что пострадавший отказался от экспертизы, поэтому дело, возможно, переквалифицируют в мелкое хулиганство.

В полиции о национальности водителя, нарушившего правила парковки, ничего не сказали.

Комментарий Wolt

В сюжете Bez Tabu представили письменный комментарий компании Wolt. Там пояснили, что ставить машину на месте для инвалидов противоречит правилам и политике Wolt. По их словам, в компании всегда призывают соблюдать правила.

При чем тут национальный вопрос?

В сюжете пострадавший Армандс отметил, что агрессивный водитель "не понимал ни слова по-латышски", поэтому его интересует, как он может выполнять свои служебные обязанности.

На это в Wolt ответили, что да, возможно, курьер не говорит по-латышски бегло и не выглядит как типичный латыш, но возникает и вопрос, почему неправильная парковка вызвала столь острую реакцию на курьера.

В сюжете был также представлен комментарий Государственного центра языка. Представитель центра Виестурс Разумовскис отметил, что, выполняя профессиональные обязанности, в случае, если деятельность ведется в общественных интересах, необходимо использовать государственный язык.

Однако там призвали не просто сообщать, что есть такой курьер, который не владеет госязыком, а давать его конкретный идентификационный номер, чтобы центр мог выяснить все детально о конкретном сотруднике.

Участие политика Домбравы

При чем тут депутат Сейма Янис Домбрава? Он не прошел мимо этого сюжета и поспешил написать в социальной сети Twitter:

"Не приемлемо и не может быть приемлемо циничное нарушение законов Латвии и угроза другим членам общества.

Если иностранец несет угрозу обществу Латвии, то со стороны государства есть основание аннулировать вид на жительство в Латвии".

Отдельные СМИ сообщили, что политик якобы уже обратился в Управление по делам гражданства и миграции с просьбой оценить возможность аннулировать вид на жительство курьера, о котором сообщалось в сюжете Bez Tabu.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке