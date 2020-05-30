Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2020 года

Лунная энергетика способна как помочь, так и навредить растениям, поэтому так важно учитывать фазы Луны во время полива, посева, пересадки и других садово-огородных работ. Благодаря рекомендациям астрологов каждый сможет вырастить отменный урожай.
Благоприятные дни: удачными будут дни с 1 по 4 июня. В это время рост Луны позволит побегам быстро набраться сил, а позитивное влияние Весов и Скорпиона даст стимул к быстрому развитию. Эти дни удачны как для новых посевов, так и для ухода за имеющимися посадками. 17 и 18 июня, во время убывающей Луны в Тельце, можно смело высаживать клубневые - овощи и многолетние цветы быстро приживутся и образуют крепкую корневую систему.
Неблагоприятные дни: Луна в Близнецах в фазе убывания 19 и 20 июня замедлит процесс роста, поэтому посадка овощных культур нежелательна. Эти дни будут также опасны для работы с растениями из-за вероятности навредить корням и стеблям. Лучше ограничиться умеренным поливом в вечернее время и заняться другими делами на участке.
1-2 июня - растущая Луна (1 июня - в Весах, 2 июня - в Скорпионе). Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение.
Эти дни благоприятны также для посадки косточковых фруктовых деревьев. Эффективны будут полив и сенокос. Кроме того, это прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
3-4 июня - растущая Луна (3 июня - в Скорпионе, 4 июня - в Стрельце). Отличное время для посадки большинства культур - помидоров, огурцов, перца, капусты, тыквы... Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья.
Удачными будут прививка, рыхление почвы, внесение удобрений, уничтожение вредителей и полив.
5 июня - полная Луна в Стрельце. 5 июня 2020 года ожидается полутеневое лунное затмение, которое пройдет в знаке Стрельца.
Это будет тяжелый день не только для людей, но и для растений, поэтому посев и посадка не рекомендуются, а лучше вообще ничего не делать с насаждениями.
Можно заняться ремонтом инвентаря и садовой мебели.
6-8 июня - убывающая Луна в Козероге. Рекомендованы посадка и пересадка деревьев и кустарников, рыхление, внесение удобрений в почву, прививка деревьев и покос.
9-10 июня - убывающая Луна в Водолее. Не рекомендуются посевы и посадки. В эти дни следует собирать зерновые и корнеплоды, косить траву, проводить опрыскивание и окуривание, обрезать деревья и кусты, делать прищипывание и прополку.
11-13 июня - убывающая Луна в Рыбах. Рекомендуется посадка сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений. Кроме того, удачными получатся варенья и соленья, заготовленные в эти дни.
14-15 июня - убывающая Луна в Овне. От посева и посадки в эти дни стоит отказаться. Лучше заняться обрезкой деревьев и кустов, подготовкой почвы под посев, уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием.
16-18 июня - убывающая Луна в Тельце. Благоприятное время для посадки всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур, а также обрезки деревьев и кустарников.
19-20 июня - убывающая Луна в Близнецах. Не рекомендуются посадка и пересадка травянистых культур. Эффективными будут удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация и мульчирование. Кроме того, это хорошее время для сбора лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
21 июня - новая Луна в Раке.
21 июня в знаке Рака произойдет кольцевое солнечное затмение, и это еще один очень опасный день месяца, как и 5 июня с полутеневым лунным затмением в Стрельце.
А потому рекомендации на этот день те же - посев и посадка не рекомендуются, а лучше вообще ничего не делать с насаждениями. Лучше заняться ремонтом инвентаря и садовой мебели.
22 июня - растущая Луна в Раке. Очень благоприятный день для посадки большинства культур - капусты, огурцов, помидоров, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков и т. д.
23-25 июня - растущая Луна во Льве. Посев и пересадка садово-огородных культур в эти дни не желательны. Рекомендуется сажать кустарники и деревья, собирать и сушить фрукты и корнеплоды. Кроме того, стоит провести покос, чтобы замедлить рост травы. А еще это весьма подходящий момент для мульчирования, борьбы с вредителями, сбора семян подсолнечника и заготовки лекарственных трав.
26-27 июня - растущая Луна в Деве. Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся в это время декоративные растения, не предназначенные для плодоношения - например, жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос, как и в предыдущие три дня, замедлит рост травы.
28-29 июня - растущая Луна в Весах. Благоприятные дни для посадки цветов, закладки клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективными будут полив и сенокос. А еще это подходящее время для срезания цветов и ухода за комнатными растениями.
30 июня - растущая Луна в Скорпионе. Рекомендуется посадка большинства овощных культур. А вот размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья не стоит. Эффективными будут прививка, удобрение, полив, уничтожение вредителей и рыхление почвы.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!