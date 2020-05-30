Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2020 года

Благоприятные дни: удачными будут дни с 1 по 4 июня. В это время рост Луны позволит побегам быстро набраться сил, а позитивное влияние Весов и Скорпиона даст стимул к быстрому развитию. Эти дни удачны как для новых посевов, так и для ухода за имеющимися посадками. 17 и 18 июня, во время убывающей Луны в Тельце, можно смело высаживать клубневые - овощи и многолетние цветы быстро приживутся и образуют крепкую корневую систему.

Неблагоприятные дни: Луна в Близнецах в фазе убывания 19 и 20 июня замедлит процесс роста, поэтому посадка овощных культур нежелательна. Эти дни будут также опасны для работы с растениями из-за вероятности навредить корням и стеблям. Лучше ограничиться умеренным поливом в вечернее время и заняться другими делами на участке.