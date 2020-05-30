"Тянули полгода". Как жителя Латвии обманули в магазине мебели на 650 евро

Ивар заплатил аванс в размере 650 евро и ждал доставку бежевого кожаного дивана. Указанное в договоре время доставки прошло, однако представители компании молчали. Мужчина решил связаться с ними и выяснить, почему заказ задерживается.

"Первые два месяца прошли быстро. Еще через месяц я решил позвонить в компанию сам. "Вам диван в пути", - сказали мне. Мол, нужно подождать, пока его вывезут из какой-то там европейской страны. Проходит еще один месяц, и я снова звоню: "Знаете, ваша мебель вывезена в другую страну"", - рассказывает Ивар.

Представители компании "кормили завтраками" Ивара уже полгода. Когда терпение лопнуло, он обратился в фирму с просьбой вернуть аванс.

Не получив ответ, он обратился в представителям Центра защиты прав потребителей, которые посоветовали добиваться правды в суде. 1 апреля этого года суд принял решение о взыскании основного долга в 650 евро с SIA CGI. Решение вступило в силу 20 апреля, но деньги Иварс до сих пор не получил. По его словам, нечестные коммерсанты не имеют права продолжать свой бизнес и оставаться безнаказанными в таких мошеннических схемах.

С представителями магазина связаться невозможно. Веб-сайт компании больше не существует, никто не отвечает на телефонные звонки. В Интернете можно найти похожие истории. Каждый раз сценарий один и тот же - покупатель заплатил аванс, но не получил продукт и ему не вернули деньги.

Несмотря на то, что Ивар уже смерился с утратой и купил новый диван, Центр защиты прав потребителей рекомендует ему сообщить о недобросовестной практике компании в Госполицию.

Видео: Сюжет Bez Tabu (на латышском языке)