Сб, 30.05.2020
Если, не дай Бог, к власти придут другие лица, я думаю, что такой страны как Беларусь и не будет. Дмитрий, блогер, поддерживающий Александра Лукашенко

В Плявниеках во время ремонтных работ неожиданно загорелось некое химвещество

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время проведения демонтажа старых водопроводных труб в одном из подвальных помещений в Плявниеках неожиданно произошло возгорание - на полу было разлито некое химическое вещество. Об этом сообщает передача Degpunktā.

"Искра попала в эту лужу, и все загорелось", - рассказал рабочий. 

Он рассказал, что в момент, когда произошло возгорание, вблизи находился его коллега. К счастью, он пострадал не сильно - у него обгорели волосы.

Потушить возгоревшееся вещество собственными силами не удалось, поэтому мужчины приняли вызвать пожарно-спасательную службу. 

"Пожарные приехали, потушили до конца. Мы тоже старались тушить. Лили воду по периметру, чтобы огонь не распространялся дальше. То, что там осталось, выгорело", - прокомментировал один из свидетелей произошедшего. 

После ликвидации порошка серебряного цвета дальнейшим ремонтным работам больше ничего не мешало. 

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)

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