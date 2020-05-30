В Плявниеках во время ремонтных работ неожиданно загорелось некое химвещество

Во время проведения демонтажа старых водопроводных труб в одном из подвальных помещений в Плявниеках неожиданно произошло возгорание - на полу было разлито некое химическое вещество. Об этом сообщает передача Degpunktā.
"Искра попала в эту лужу, и все загорелось", - рассказал рабочий.
Он рассказал, что в момент, когда произошло возгорание, вблизи находился его коллега. К счастью, он пострадал не сильно - у него обгорели волосы.
Потушить возгоревшееся вещество собственными силами не удалось, поэтому мужчины приняли вызвать пожарно-спасательную службу.
"Пожарные приехали, потушили до конца. Мы тоже старались тушить. Лили воду по периметру, чтобы огонь не распространялся дальше. То, что там осталось, выгорело", - прокомментировал один из свидетелей произошедшего.
После ликвидации порошка серебряного цвета дальнейшим ремонтным работам больше ничего не мешало.
Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)
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