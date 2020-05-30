В Плявниеках во время ремонтных работ неожиданно загорелось некое химвещество

"Искра попала в эту лужу, и все загорелось", - рассказал рабочий.

Он рассказал, что в момент, когда произошло возгорание, вблизи находился его коллега. К счастью, он пострадал не сильно - у него обгорели волосы.

Потушить возгоревшееся вещество собственными силами не удалось, поэтому мужчины приняли вызвать пожарно-спасательную службу.

"Пожарные приехали, потушили до конца. Мы тоже старались тушить. Лили воду по периметру, чтобы огонь не распространялся дальше. То, что там осталось, выгорело", - прокомментировал один из свидетелей произошедшего.

После ликвидации порошка серебряного цвета дальнейшим ремонтным работам больше ничего не мешало.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)