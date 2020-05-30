Не более 15 случаев Covid-19 на 100 000. Страны, в которые могут разрешить летать без самоизоляции

Самый высокий показатель в Европейском союзе - в Швеции, где за последние две недели в среднем регистрировалось 71,05 случая на 100 000 населения.

Самый низкий показатель в Словении - 0,38 случая на 100 000 жителей.

Напомним, недавно министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что государство работает над возможным изменением подхода к самоизоляции, которая требуется от прибывающих в страну из-за границы.

В настоящее время с министрами здравоохранения других стран Балтии ведется работа над тем, чтобы отменить требование самоизоляции для прибывших из стран ЕС, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 населения.

В настоящее время таким критериям соответствуют Словения, Хорватия, Словакия, Исландия, Греция, Кипр, Венгрия, Норвегия, Литва, Болгария, Австрия, Эстония, Чехия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды и Люксембург.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Латвии были сделаны 1243 анализа на Covid-19, инфицирование подтверждено у одного человека. Общее число случаев заболевания достигло 1065.