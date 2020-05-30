Сб, 30.05.2020
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Под Кулдигой горит торфяное болото. Жителей края просят не открывать окна

ФОТО: Alberts Dinters

На торфяных болотах крестьянского хозяйства Ozolu, которые находятся в Кулдигском крае, в субботу, 30 мая, вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание Kurzemnieks. 

На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы из Кулдиги, Скрунды, Сабиле и Алсунги. Также подключены работники Службы гослесов.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте рассказала, что вызов был получен в 15:23.

В настоящее время ведутся спасательные работы, однако их затрудняет сильный ветер. 

Ветер несет дым в сторону Межвалде и Кулдиги. Местных жителей просят не открывать окна. 

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