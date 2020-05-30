Под Кулдигой горит торфяное болото. Жителей края просят не открывать окна

На торфяных болотах крестьянского хозяйства Ozolu, которые находятся в Кулдигском крае, в субботу, 30 мая, вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание Kurzemnieks.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы из Кулдиги, Скрунды, Сабиле и Алсунги. Также подключены работники Службы гослесов.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте рассказала, что вызов был получен в 15:23.
В настоящее время ведутся спасательные работы, однако их затрудняет сильный ветер.
Ветер несет дым в сторону Межвалде и Кулдиги. Местных жителей просят не открывать окна.
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