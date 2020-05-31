Вс, 31.05.2020
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Covid-19: за сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай
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Люди в аэропорту "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

За прошедшие сутки в Латвии были сделаны 897 анализов на Covid-19, инфицирование подтверждено у одного человека. Общее число случаев достигло 1066. 

745 человек выздоровели. Скончались 24 человека с Covid-19. 

Согласно данным SPKC, новый случая инфицирования зарегистрирован в Гаркланском крае. Ранее там уже не было активных случаев заражения. Всего же до этого в Гаркалнском крае было девять случаев заболевания.

Таким образом, всего на данный момент Covid-19 зарегистрирован в 50 самоуправлениях Латвии.

За последние сутки новых больных с Covid-19 госпитализировано не было. В больницах лечатся 18 человек, в том числе у 15 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 155 пациентов, переболевших Covid-19. 

В целом в Латвии с начала пандемии проведен 109 071 тест на Covid-19.

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