Covid-19: за сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай
За прошедшие сутки в Латвии были сделаны 897 анализов на Covid-19, инфицирование подтверждено у одного человека. Общее число случаев достигло 1066.
745 человек выздоровели. Скончались 24 человека с Covid-19.
Согласно данным SPKC, новый случая инфицирования зарегистрирован в Гаркланском крае. Ранее там уже не было активных случаев заражения. Всего же до этого в Гаркалнском крае было девять случаев заболевания.
Таким образом, всего на данный момент Covid-19 зарегистрирован в 50 самоуправлениях Латвии.
За последние сутки новых больных с Covid-19 госпитализировано не было. В больницах лечатся 18 человек, в том числе у 15 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписаны 155 пациентов, переболевших Covid-19.
В целом в Латвии с начала пандемии проведен 109 071 тест на Covid-19.
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