Возвращены тела солдат, воевавших на фронтах вблизи Бахмута, Курахово, Покровска и других мест, а также из моргов на территории России.

28 марта обе страны провели взаимный обмен. Киев вернул 909 тел погибших военнослужащих, а Москва, согласно сообщениям российских СМИ, вернула останки 43 своих военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине февраля рассказал американскому вещателю NBC, что на войне погибли более 46 000 украинских военнослужащих и около 380 000 получили ранения.

Россия размер своих потерь не раскрывает. Однако русская редакция британской общественной вещательной корпорации Би-би-си и независимое веб-издание "Медиазона" вместе с командой волонтеров опознали около 100 000 российских военнослужащих, павших в Украине.