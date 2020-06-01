"Катерина Великая": принц Уильям и Кейт хотят судиться с журналом

Речь идет о материале, опубликованном на сайте журнала под заголовком "Катерина Великая" с подзаголовком "Как кризис сотворил из Кейт влиятельную персону", где прослеживается становление супруги принца Уильяма из выросшей в семье среднего класса девушки в имеющую вес публичную фигуру.

Как сообщает британский таблоид Mail on Sunday, пара послала через своих адвокатов требование в редакцию журнала о том, чтобы материал о герцогине убрали из их онлайн-издания.

Это очень необычный шаг для членов монаршей семьи, поскольку обычно они не вступают в юридические распри, а на подобные статьи и высказывания не отвечают.

Однако, как отмечает газета Mail on Sunday, пресс-офис Кенсингтонского дворца возмущен заявлениями о том, что Кейт якобы чувствует себя измученной и находится в ловушке королевских обязанностей из-за того, что принц Гарри и Меган покинули королевскую семью.

Кенсингтонский дворец на прошлой неделе сделал сообщение, где отмечалось, что статья в Tatler содержит множество неточностей, что вводит в заблуждение.

Автор статьи "Катерина Великая" Анна Пастернак - внучатая племянница Бориса Пастернака. Для нее это не первое обращение к теме королевской семьи: в 1994 году Анна выпустила биографическую книгу "Любовь принцессы" о романе принцессы Дианы и Джеймса Хьюитта.