Гейтс разработал приложение, чтобы шпионить за латвийцами

В третьих, это сообщение было распространено в социальной сети, где люди авторизуются через свою электронную почту, указывая имя, фамилию и другие персональные данные. Например, мне не нужно обладать суперспособностями, чтобы спустя две минуты, проведенные в интернете, узнать, что Илзе училась в университете Turība, ей симпатизируют мнения Трампа и Валентина Еремеева. Илзе верит, что власти хотят чипировать детей, Андрис Циекурс об использовании лицевых масок знает больше, чем Уга Думпис, Гобземс - наш единственный спаситель, а в Марупе собирают ДНК латвийцев. Можно читать и дальше, но немного начинает болеть голова.

Забавно, что наибольшие опасения, что их можно будет отследить, высказывают те люди, которые в начале карантина требовали, чтобы заразившиеся Covid-19 были немедленно вычислены, а ​​информация о том, как их зовут и где они находятся, была обнародована. Так что выборочное отслеживание и использование персональных данных на самом деле совершенно нормальная вещь.

На этот раз, как это обычно и бывает, перед непроверенной и неправдивой информацией сломались несколько известных в обществе людей. Например, рэпер Гачо не только делился пугающими новостями, но и добавлял: "Загрузи себе в зад свою аппликацию!", в то время как пост, созданный солистом группы Jumprava Айгарсом Граверсом, перепубликовал "новостной" портал Memory water mainampasauli.news. Он, между прочим, - невероятно надежный источник информации, где вы также найдете такие новости, как "9 фактов о международном преступнике Соросе", "Переворот в Латвии 26 мая 2020 года", "Почему против вирусных заболеваний не рекомендуется вакцинироваться?" и "Доказательства, что 5G - это военный проект НАТО". На портале можно найти и посвященный теме Covid-19 раздел - "Афера вируса". Действительно красиво.

В этом, конечно, нет ничего удивительного, потому что в свое время борьба Агнесе Раковской против внедрения 5G отлично определило то, что способность создавать популярную музыку не имеет прямой связи с критическим мышлением.

Сопротивление логике идеально подходит для интеллектуально обделенных, потому что протест против правительства и системы создает ложное чувство принадлежности к оппозиционной интеллигенции. У этих людей есть ощущение, что они участвуют в четвертом пробуждении. Осталось только какому-нибудь политику по имени Алдис написать в своих социальных сетях: "Моих сторонников поборники "Единства" в социальных сетях называют необразованными дураками", - и части общественности будет абсолютно понятно, что правда на его стороне, потому что гораздо проще создавать ложную реальность, чем признать, что ты, возможно, не самая яркая лампочка на кухне.

Этим людям абсолютно без разницы, когда им в лицо кидают противоречащие их мнению факты - это лишь приводит к еще более воинственной оборонительной позиции и укрепляет уверенность, потому что так работает мозг, и это тоже научно исследованный факт.

Понятно, что и эта статья - заказная, при помощи которой правительство пытается размыть правдивый взгляд факелоносцев истины. Кстати, вы знали, что я - рептилоид?