Гейтс разработал приложение, чтобы шпионить за латвийцами

Мы живем в фантастическое време - еще каких-нибудь 5-10 лет назад я и представить себе не мог, что придет момент, когда почти каждый следующий день будет нести с собой новые и невероятные чудеса от альтернативно одаренных сограждан.
А именно: через мгновение после выхода нового приложения "Останови Covid!" в интернете появилось письмо, автор которого Илзе высказывала свое беспокойство на тему того, что ее, ее семью, друзей и знакомых будут отслеживать, даже если аппликация будет установлена на других телефонах.
Мрачной новостью начали активно делиться те, кого сильно тревожат и такие темы, как связь между аутизмом и прививками, стремление поработить нацию при помощи 5G, медицинские особенности "памяти воды", а также то, что Covid-19 был создан искусственно, чтобы уничтожить демократию. Иными словами - полный букет.
А вот и распространенная в социальных сетях "новость":
"Друзья!!!
Прошу всех, кто планирует установить приложение "Останови Covid!", удалить меня из списков контактов телефона, электронной почты, Facebook и других социальных, коммуникационных платформ и аппликаций ДО! того, как приложение будет установлено на смартфон!
У Вас нет моего согласия на использование номера телефона, электронной почты, имени или любой другой личной информации, связанной с приложением "Останови Covid!", чтобы с помощью аппликации ее владельцы могли идентифицировать, отследить или добыть контакты моей семьи, моих друзей и знакомых. Я понимаю, что все Ваши контакты, как и контакты Ваших контактов станут известны владельцам приложения сразу после того, как оно будет установлено на Ваш смартфон.
Видя, что происходит в Китае с использованием аналогичных приложений, я отказываюсь стать прямым или косвенным пользователем аппликации "Останови Covid!". Я не хочу, чтобы правительство или любая другая организация следили за мной, независимо от причин. Это противоречит правам человека.
Я не буду использовать приложение "Останови Covid!" и защищу свои контакты. Ни у кого нет права отслеживать меня без моего согласия.
Спасибо за добросовестность”.
Во-первых, данное приложение просто не способно делать ничего из того, что ему приписывают. Никто не может быть экспертом во всех областях и не должен должен стыдиться того, что ему о чем-либо не известно, поэтому, если кто-то не ориентируется в сфере защиты данных и ИТ, любую информацию по этим вопросам довольно легко найти, о чем говорят многие отраслевые эксперты, работающие в разных компаниях и секторах. Конечно, если вы живете в реальности, в которой абсолютно все эксперты и СМИ были куплены Соросом и Биллом "хочу чипировать весь мир" Гейтсом, это вряд ли поможет.
Во-вторых, что, на мой взгляд, еще важнее, действительно: Илзе, кто на государственном уровне заинтересован в отслеживании тебя и твоих знакомых? Ты боишься, что кто-то украдет твои коды запуска ядерного оружия? Будет подслушивать тайные разговоры с Трампом? Перехватит секретные зарисовки нового здания Службы государственной безопасности? Узнает, какие из анонимных вопросов на форуме "Отзывчивых мамочек" принадлежат именно тебе и на каком ты уровне в игре Candy Crush?
В третьих, это сообщение было распространено в социальной сети, где люди авторизуются через свою электронную почту, указывая имя, фамилию и другие персональные данные. Например, мне не нужно обладать суперспособностями, чтобы спустя две минуты, проведенные в интернете, узнать, что Илзе училась в университете Turība, ей симпатизируют мнения Трампа и Валентина Еремеева. Илзе верит, что власти хотят чипировать детей, Андрис Циекурс об использовании лицевых масок знает больше, чем Уга Думпис, Гобземс - наш единственный спаситель, а в Марупе собирают ДНК латвийцев. Можно читать и дальше, но немного начинает болеть голова.
Забавно, что наибольшие опасения, что их можно будет отследить, высказывают те люди, которые в начале карантина требовали, чтобы заразившиеся Covid-19 были немедленно вычислены, а информация о том, как их зовут и где они находятся, была обнародована. Так что выборочное отслеживание и использование персональных данных на самом деле совершенно нормальная вещь.
На этот раз, как это обычно и бывает, перед непроверенной и неправдивой информацией сломались несколько известных в обществе людей. Например, рэпер Гачо не только делился пугающими новостями, но и добавлял: "Загрузи себе в зад свою аппликацию!", в то время как пост, созданный солистом группы Jumprava Айгарсом Граверсом, перепубликовал "новостной" портал Memory water mainampasauli.news. Он, между прочим, - невероятно надежный источник информации, где вы также найдете такие новости, как "9 фактов о международном преступнике Соросе", "Переворот в Латвии 26 мая 2020 года", "Почему против вирусных заболеваний не рекомендуется вакцинироваться?" и "Доказательства, что 5G - это военный проект НАТО". На портале можно найти и посвященный теме Covid-19 раздел - "Афера вируса". Действительно красиво.
В этом, конечно, нет ничего удивительного, потому что в свое время борьба Агнесе Раковской против внедрения 5G отлично определило то, что способность создавать популярную музыку не имеет прямой связи с критическим мышлением.
Сопротивление логике идеально подходит для интеллектуально обделенных, потому что протест против правительства и системы создает ложное чувство принадлежности к оппозиционной интеллигенции. У этих людей есть ощущение, что они участвуют в четвертом пробуждении. Осталось только какому-нибудь политику по имени Алдис написать в своих социальных сетях: "Моих сторонников поборники "Единства" в социальных сетях называют необразованными дураками", - и части общественности будет абсолютно понятно, что правда на его стороне, потому что гораздо проще создавать ложную реальность, чем признать, что ты, возможно, не самая яркая лампочка на кухне.
Этим людям абсолютно без разницы, когда им в лицо кидают противоречащие их мнению факты - это лишь приводит к еще более воинственной оборонительной позиции и укрепляет уверенность, потому что так работает мозг, и это тоже научно исследованный факт.
Понятно, что и эта статья - заказная, при помощи которой правительство пытается размыть правдивый взгляд факелоносцев истины. Кстати, вы знали, что я - рептилоид?
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!