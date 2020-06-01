В десятках городов США комендантский час из-за протестов. Трамп спрятался в бункере

Уже как минимум в 40 городах США введен комендантский час из-за протестов, которые шесть дней назад начались в Миннеаполисе (штат Миннесота) после того, как полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда.
Минувшей ночью, несмотря на введенный комендантский час, протесты прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, Нью-Джерси, Антлантик-Сити и др. Все протесты сопровождались столкновениями между протестующими и полицией. Произошли достаточно крупные пожары, были разгромлены многие здания, сообщает CNN. Также известно о десятках арестованных.
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций. Это международное движение своей целью называет борьбу с фашизмом, пишет "Медуза".
USA: Two Atlanta police officers fired after they tased and used 'excessive force' on two college students during protests. pic.twitter.com/B2xkfmCI3r— Norbert Elekes (@NorbertElekes) June 1, 2020
Трамп также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на "радикальных левых анархистов". Стоит отметить, что, по данным газеты The New York Times, Трамп, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома, был доставлен в бункер, который ранее использовался во время терактов.
Телеканал CNN отмечает, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.
USA: Protests in Chicago turned into chaos and widespread looting. pic.twitter.com/zGjkfpN4qz— Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 31, 2020
"Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с "Антифа" были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!", - написал он.
Один из пользователей Twitter опубликовал видео погромов, которое подписал: "Это не Сирия, это не Ирак, это США..."
It’s not Syria 🇸🇾 not Iraq 🇮🇶...... but it’s USA 🇺🇸. pic.twitter.com/8COYYv12Gu— Fishi (@_High_Octane) May 31, 2020
Из Миннеаполиса протесты в связи с убийством Джорджа Флойда перекинулись на другие города США. К субботе 30 мая крупные акции протеста, сопровождавшиеся массовыми столкновениями демонстрантов с полицией, прошли во многих городах страны.
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