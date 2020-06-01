В десятках городов США комендантский час из-за протестов. Трамп спрятался в бункере

Минувшей ночью, несмотря на введенный комендантский час, протесты прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, Нью-Джерси, Антлантик-Сити и др. Все протесты сопровождались столкновениями между протестующими и полицией. Произошли достаточно крупные пожары, были разгромлены многие здания, сообщает CNN. Также известно о десятках арестованных.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций. Это международное движение своей целью называет борьбу с фашизмом, пишет "Медуза".

USA: Two Atlanta police officers fired after they tased and used 'excessive force' on two college students during protests. pic.twitter.com/B2xkfmCI3r — Norbert Elekes (@NorbertElekes) June 1, 2020

Трамп также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на "радикальных левых анархистов". Стоит отметить, что, по данным газеты The New York Times, Трамп, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома, был доставлен в бункер, который ранее использовался во время терактов.

Телеканал CNN отмечает, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

USA: Protests in Chicago turned into chaos and widespread looting. pic.twitter.com/zGjkfpN4qz — Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 31, 2020

"Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с "Антифа" были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!", - написал он.

Один из пользователей Twitter опубликовал видео погромов, которое подписал: "Это не Сирия, это не Ирак, это США..."

It’s not Syria 🇸🇾 not Iraq 🇮🇶...... but it’s USA 🇺🇸. pic.twitter.com/8COYYv12Gu — Fishi (@_High_Octane) May 31, 2020

Из Миннеаполиса протесты в связи с убийством Джорджа Флойда перекинулись на другие города США. К субботе 30 мая крупные акции протеста, сопровождавшиеся массовыми столкновениями демонстрантов с полицией, прошли во многих городах страны.