"Город жестоко уничтожают". События в США глазами очевидцев из Латвии

По словам Дага, ситуация опасная, поэтому он вместе с семьей принял решение перебраться к северу от города. Он выразил надежду, что эти протесты принесут политические перемены и давно необходимые реформы в полиции, где наблюдается присутствие расизма.

"Я как раз живу в том районе, где начались протесты, было нападение на полицейский участок. В следующую ночь его сожгли.

В последующие ночи были огромные беспорядки, полиция просто уехала, была вызвана Национальная гвардия, которая тоже не сразу справилась с ситуацией. Несколько банков и продовольственных магазинов - например, три магазина в нашем районе - сгорели. Банки и аптеки тоже. То есть очень критическая ситуация.

Большая часть города, в котором мы живем, полностью разрушена.

Нам кажется, что ситуация контролируется, но я думаю, что гвардия останется еще некоторое время, и каждую ночь мы не можем выходить из дома начиная с 20:00", - рассказал Демантс.

История еще одного очевидца из Латвии

Личным опытом в социальных сетях поделилась и танцовщица из Латвии Иева Битениеце, которая из-за закрытия границ уже несколько месяцев не может уехать из США.

В социальной сети Instagram Иева разместила несколько сториз, в которых рассказала о пережитом в Санта-Монике в воскресенье, 31 мая.

ФОТО: instagram/ievabiteniece

Она призналась, что проживает в одном квартале от эпицентра событий и сама приняла участие в протестах против расизма и жестокости полиции.

"Все было спокойно, никто не пытался нападать. Полиция просто стояла и смотрела, спустя некоторое время уехала, сказав: "Thank you. That was really nice" ["Спасибо, это было очень мило"]. Для нас освободили улицу, и мы прошли 17 кварталов в одну сторону и 17 кварталов в обратную".

По словам Иевы, изначально протесты в Санта-Монике были спокойными, но потом открылась совсем иная картина.

"Я не могла поверить тому, что только что увидела. Люди приходят с молотками, воруют все подряд. Они бегут, толкаются, все в стеклах, полиция стоит в стороне и смотрит на все это.

Протестующие просто смотрят на то, как жестоко уничтожают город. Припаркованные машины разбивают, все обворовывают. Протестующие беспомощно стоят со своими надписями и говорят: "Please, stop!" ["Пожалуйста, остановитесь!"]. Это все кончится трагически, очень трагически", - описывает ситуацию Битениеце.

Она отметила, что в городе ввели комендантский час - после 16:00 все должны быть дома. Однако спустя некоторое время нападения все равно возобновились.

"Присутствовать в такой исторический момент, мне кажется, очень ценно. Я за справедливость, я за то, чтобы такой вещи, как расизм, не было, потому что мне это абсолютно непонятно. Если мне надо всего лишь пойти и показать свою позицию, почему бы не сделать этого? Я никогда не участвовала в протестах, мне не было за что протестовать. Я белая, привилегированная, блондинка из Европы, у меня все в порядке. Но мы, такие люди, должны защищать тех, у кого нет возможности чувствовать себя безопасно", - поделилась Битениеце.

"Те безжалостные, которые крадут, сжигают, уничтожают вещи и нападают - это не протестующие, это преступники", - подытожила она.

Контекст: В США с 25 мая продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия.

Протесты начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Во время задержания полицейский около семи минут стоял коленом у него на шее. Флойд потерял сознание и вскоре умер.

Акции сопровождаются погромами, мародерством и столкновениями с полицией. Власти ряда городов и штатов вывели на улицы Национальную гвардию и установили комендантский час. Четыре тысячи человек задержаны, пятеро погибли.

Галерея: Протесты и массовые беспорядки в США