"Эти цифры меня ужаснули"

За столом Аминат сидит новая сотрудница в респираторе и защитном костюме. Из-под капюшона виден черный хиджаб. Рентген новенький, его установили только в прошлом ноябре. На столе тетрадь приема и бутылка антисептика. К кабинету примыкает бело-желтый коридор со скамейкой для ожидающих. Сейчас она пуста, но в конце апреля в этом коридоре толпились десятки испуганных людей.

- Мы и соседний Унцукульский район первые приняли удар в Дагестане, - рассказывает главный врач. - Сперва на соболезнования люди ходили. Обнимались. Я говорю — не надо, а они: "Если боишься нам руку подать, мы не требуем". Смеялись над "маски-шоу". Компьютерного томографа у нас не было. Когда началось, все ринулись сюда. Здоровые, больные - все хотели снять флюорографию. Психоз. Никакие уговоры не действовали. 30–40 человек в узком коридоре. Угрозы, скандалы. У кого-то мама больная - давай ее вперед. У кого-то брат, сестра.

Основной наплыв пациентов с подозрением на коронавирус в гергебильскую ЦРБ начался 20–21 апреля. А 22-го больница осталась без руководителя: Магомед Абакаров уехал лечиться в Москву. Исполняющего обязанности главврача, по его словам, Минздрав назначил только 30 апреля. За это время гергебильцы организовали доставку медикаментов и средств защиты в больницу. Помощь координировали через созданную около 25 апреля вотсап-группу, включавшую в том числе и выходцев из села, живущих за пределами Дагестана. Активисты навели порядок в очереди на флюорографию.

За последние две недели работы Аминат Меджидова обследовала около 1400 человек - больше сотни в день. У 127 из них была диагностирована пневмония, но более точный диагноз теми средствами, которые были в распоряжении больницы, было невозможно поставить: аппарата для компьютерной томографии, на которой можно увидеть характерные для Covid-19 признаки поражения легких, в гергебильской ЦРБ нет.

У входа в реанимацию сложены десятки кислородных баллонов. Рядом отдыхают добровольцы.

- Здесь одновременно лежали более 130 больных, больше 20 тяжелых в реанимации, - рассказывает старший волонтер Джаватхан Гусейнов. - А баллонов вначале было четыре. Врачи просили достать кислород и медикаменты. Из медперсонала на работу выходили только тридцать процентов. Кто-то соблюдал карантин по возрасту, кто-то болел, кто-то боялся заболеть. Защитных средств не было. Это потом уже волонтеры, спонсоры, знакомые из России, из-за границы помогли. Представители муфтията медикаментов и защитных костюмов тысяч на 500 привезли, в магазинах продуктовые долги погасили. Ребята как медбратья работали, на себе таскали баллоны весом 70 кило. Здесь за 20–30 дней умерло более тридцати больных — столько у нас за год умирает.