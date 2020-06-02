Вт, 2.06.2020
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ReTV: глава пансионата Mārsnēni обвинила "скорую" в нарушениях. Проверка показала другое
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ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

Центр социальной опеки Mārsnēni, где Covid-19 заболели десятки клиентов и сотрудников, обвиняет Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) в несоблюдении требований эпидемиологической безопасности, сообщает телеканал ReTv. 

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В интервью программе ReTV Latvijas ziņas руководитель центра Mārsnēni Элина Екабсоне рассказала, что 25 мая отправила письмо министру здравоохранения Илзе Винькеле и Инспекции здравоохранения, в котором сообщила, что бригада, проводившая тестирование не соблюдала требования эпидемиологической безопасности.

Например, сотрудники NMPD не меняли одноразовые перчатки, не проводили дезинфекцию рук (перчаток). В письме сообщается, что первые симптомы заболеваний дыхательных путей у клиентов появились 6 мая, и NMPD отказало в госпитализации. 

Инспекция здравоохранения указала ReTV, что проверка проведена и нарушений не обнаружено.  

Категорически отрицает заявления руководителя Mārsnēni и NMPD. Глава Видземского регионального центра NMPD  Волдемар Кокоревич указал, что руководство центра, по его мнению, перекладывает вину на других. Он рассказал, что бригада медиков отправила в пансионат в полной экипировке, руки и перчатки дезинфицировались. Кокоревичс указал, что коммуникация с вышеупомянутым центром опеки была очень плохой. 

В распространенном 2 июня пресс-релизе NMPD указывает, что уже с самого начала пандемии бригады медиков соблюдают все меры предосторожности и относительно своего здоровья, и в ходе обслуживания пациентов в палатках для анализов, приютах, пансионатах, аэропорту и др. У NMPD  уже с января разработаны алгоритмы действий. 

Медики надевают специальные комбинезоны, защитные очки, респиратор, и одноразовые перчатки  которые меняют после каждого пациента. 

С конца марта NMPD приняло более 16500 анализов. 

Как сообщалось, в пансионате Mārsnēni в Приекульском крае Covid-19 заболели порядка 50 клиентов и сотрудников. Учреждение было отправлено на карантин. По факту вспышки полиция инициировала проверку. 

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