ReTV: глава пансионата Mārsnēni обвинила "скорую" в нарушениях. Проверка показала другое

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В интервью программе ReTV Latvijas ziņas руководитель центра Mārsnēni Элина Екабсоне рассказала, что 25 мая отправила письмо министру здравоохранения Илзе Винькеле и Инспекции здравоохранения, в котором сообщила, что бригада, проводившая тестирование не соблюдала требования эпидемиологической безопасности.

Например, сотрудники NMPD не меняли одноразовые перчатки, не проводили дезинфекцию рук (перчаток). В письме сообщается, что первые симптомы заболеваний дыхательных путей у клиентов появились 6 мая, и NMPD отказало в госпитализации.

Инспекция здравоохранения указала ReTV, что проверка проведена и нарушений не обнаружено.

Категорически отрицает заявления руководителя Mārsnēni и NMPD. Глава Видземского регионального центра NMPD Волдемар Кокоревич указал, что руководство центра, по его мнению, перекладывает вину на других. Он рассказал, что бригада медиков отправила в пансионат в полной экипировке, руки и перчатки дезинфицировались. Кокоревичс указал, что коммуникация с вышеупомянутым центром опеки была очень плохой.

В распространенном 2 июня пресс-релизе NMPD указывает, что уже с самого начала пандемии бригады медиков соблюдают все меры предосторожности и относительно своего здоровья, и в ходе обслуживания пациентов в палатках для анализов, приютах, пансионатах, аэропорту и др. У NMPD уже с января разработаны алгоритмы действий.

Медики надевают специальные комбинезоны, защитные очки, респиратор, и одноразовые перчатки которые меняют после каждого пациента.

С конца марта NMPD приняло более 16500 анализов.