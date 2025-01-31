Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Американский лидер в четверг, 30 января, выступил на брифинге для журналистов по вопросу о крушении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне.

Трамп говорил о гражданстве жертв крушения, добавив, что администрация - в контакте с большинством соответствующих стран.

В связи с тем, что на борту находились фигуристы - выходцы из СССР и России - репортеры задали главе Белого дома вопрос, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным. "Нет, я не говорил", - заявил Трамп. После чего добавил: "Не об этом".

Уточняющих вопросов о том, в каком формате и когда могла состояться подобная беседа, от журналистов на брифинге не последовало.

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