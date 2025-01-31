Президент США намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства, но не назвал ни даты, ни деталей беседы.
Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Американский лидер в четверг, 30 января, выступил на брифинге для журналистов по вопросу о крушении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне.
Трамп говорил о гражданстве жертв крушения, добавив, что администрация - в контакте с большинством соответствующих стран.
В связи с тем, что на борту находились фигуристы - выходцы из СССР и России - репортеры задали главе Белого дома вопрос, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным. "Нет, я не говорил", - заявил Трамп. После чего добавил: "Не об этом".
Уточняющих вопросов о том, в каком формате и когда могла состояться подобная беседа, от журналистов на брифинге не последовало.
Путин обвинял Киев в нежелании вступать в диалог
Несколько дней назад Путин выразил готовность к переговорам об окончании войны в Украине в том числе с Соединенными Штатами, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения войны. По утверждению российского президента, началу переговоров препятствует Киев.
Дональд Трамп после вступления в должность президента США открыто призвал Путина остановить войну против Украины, а на случай отказа заключить "сделку" пригрозил высокими налогами, пошлинами и санкциями "на все российские товары" со стороны США, а также других стран, солидарных с такими мерами.
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.
Президент РФ не готов к мирному договору с Зеленским
Позднее Путин допустил ведение переговоров с Зеленским, одновременно отклонив возможность подписания с ним мирного договора. В эфире государственного телеканала "Россия 1" 28 января он заявил, что не считает главу украинского государства легитимным.
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