Главное за 30 января Смерть в рижском магазине, авиакатастрофа над Вашингтоном и конец метеорологической осени

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Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный "санкционный" для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных, пишет портал Rus.Postimees.

Румынский пророссийски настроенный правый популист, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину фиктивной страной и заявил, что она неизбежно будет разделена между соседними странами.

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Как говорится, я сделала это, чтобы вам не пришлось. Я решила попробовать "Оземпик" - препарат, который стал популярным среди голливудских звезд как средство для похудения. Сразу скажу: это не реклама, а мой личный опыт, который превратился в журналистский эксперимент.

27 января стало известно, что "Арена Рига" на пять лет переименована в Xiaomi Arēna. Правда, у многих возникает вопрос - как произносить новое название?

В начале недели TVNET получил сообщение от зрителя Supernova, который выразил недовольство песней Līgo в исполнении полуфиналиста The Ludvig, элементы которой уже исполнялись на Празднике песни и танца. Слушатель требует немедленного отстранения музыканта от дальнейшего участия в конкурсе.

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Стало известно, что после длительного совместного проживания предпринимательница Кристине Липиня и ее партнер Алдис Риекстиньш решили официально оформить свои отношения. Теперь они являются супружеской парой.

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25 января во всем мире под звуки волынок, в сопровождении знаменитого шотландского виски и клетчатых юбок отмечают день рождения величайшего шотландского поэта Роберта Бернса. В этом году TVNET+ получил возможность принять участие в великолепном благотворительном ужине Burns Supper 2025, где изысканно одетые гости смогли приобщиться к шотландской культуре и традициям.

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