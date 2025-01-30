В четверг в рижском супермаркете умер человек, а в США над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Кроме того, TVNET+ выяснил, что в Латвии происходит со спросом на дизельные и бензиновые генераторы, а синоптики рассказали о возможном приближении метеорологической зимы. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за четверг, 30 января.
Главное за 30 января ⟩ Смерть в рижском магазине, авиакатастрофа над Вашингтоном и конец метеорологической осени
Новости Латвии:
"Я был ошеломлен. Человек лежит на полу, ему делают массаж сердца, все продолжают закупаться", - рассказал читатель TVNET, который в четверг, 30 января, в магазине Maxima X на проспекте Курземес стал свидетелем смерти человека. Он недоумевает, почему магазин в тот момент не закрыли. TVNET+ связался с представителями предприятия, которые пояснили произошедшее.
В преддверии отключения от высоковольтных сетей России и Беларуси жители Латвии стали активнее покупать дизельные и бензиновые генераторы. Один из известных поставщиков оборудования рассказал TVNET+, что спрос вырос в несколько раз. TVNET+ выяснил, как обстоят дела с арендой этого оборудования, есть ли запасы на складах, а также скупают ли люди источники бесперебойного питания (UPS) и внешние аккумуляторы (power bank).
На следующей неделе в Риге может закончиться метеорологическая осень и наступит метеорологическая зима, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
Латгальский районный суд в Даугавпилсе признал виновными в убийстве семилетней Юстине Рейниковой ее отца и мачеху, приговорив отца к 20 годам, а мачеху - к 17 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Что говорят о приговоре в Роговке, где произошло убийство Юстине? Истории местных жителей и Bezvēsts.lv раскрывают неизвестные ранее детали.
Тропинка вокруг дома в Риге на ул. Калнциема, 99, протоптана - уже несколько месяцев через территорию пройти нельзя, так как привычную дорогу с осени прошлого года преграждает забор. Это вызвало гнев местных, и не зря, ведь даже Рижская дума (РД) велела владельцам снести самовольную постройку до 27 января этого года.
За рубежом:
Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом при подлете к аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. И самолет, и вертолет упали в реку Потомак. По предварительным данным, спасатели нашли 30 тел, выживших пока нет. Среди пассажиров самолета были спортсмены и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.
Болот Темиров - "кыргызский Навальный". Основанный им YouTube-канал "Темиров Live" изучает коррупцию и праздный образ жизни правительства за счет налогоплательщиков, в то время как простые кыргызы становятся все беднее. С тех пор как на бывшем центральноазиатском "островке демократии" к власти пришел авторитарный президент, Темирову пришлось дорого заплатить за свою активную позицию. Но борьба продолжается.
Высказывания российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможном мирном договоре в будущем могут стать инструментом, которым он оправдал бы нарушение каких-либо договоров, заключенных с Украиной, оценивают аналитики Института изучения войны (ISW).
Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный "санкционный" для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных, пишет портал Rus.Postimees.
Румынский пророссийски настроенный правый популист, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину фиктивной страной и заявил, что она неизбежно будет разделена между соседними странами.
Интересное чтиво:
Как говорится, я сделала это, чтобы вам не пришлось. Я решила попробовать "Оземпик" - препарат, который стал популярным среди голливудских звезд как средство для похудения. Сразу скажу: это не реклама, а мой личный опыт, который превратился в журналистский эксперимент.
27 января стало известно, что "Арена Рига" на пять лет переименована в Xiaomi Arēna. Правда, у многих возникает вопрос - как произносить новое название?
В начале недели TVNET получил сообщение от зрителя Supernova, который выразил недовольство песней Līgo в исполнении полуфиналиста The Ludvig, элементы которой уже исполнялись на Празднике песни и танца. Слушатель требует немедленного отстранения музыканта от дальнейшего участия в конкурсе.
Стало известно, что после длительного совместного проживания предпринимательница Кристине Липиня и ее партнер Алдис Риекстиньш решили официально оформить свои отношения. Теперь они являются супружеской парой.
25 января во всем мире под звуки волынок, в сопровождении знаменитого шотландского виски и клетчатых юбок отмечают день рождения величайшего шотландского поэта Роберта Бернса. В этом году TVNET+ получил возможность принять участие в великолепном благотворительном ужине Burns Supper 2025, где изысканно одетые гости смогли приобщиться к шотландской культуре и традициям.
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