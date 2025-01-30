Система управления воздушным движением, используемая компанией Skeyes, отвечающей за управление воздушным движением в Бельгии, не работала должным образом, сообщает Belga со ссылкой на представителя Skeyes Курта Вервилигена.

Все самолеты, летевшие на высоте до 7500 метров, были перенаправлены в соседние страны.

В настоящее время ни один самолет не может вылететь или прилететь в аэропорты Брюссель-Завентем, Антверпен, Остенде, Шарлеруа и Льеж, говорится в заявлении, опубликованном около 15:00.

Все самолеты в воздушном пространстве Бельгии были перенаправлены обратно в соседние страны, используя резервную систему.

Ошибка была устранена, когда бельгийское агентство воздушного транспорта Skeyes перезапустило свою систему.

Из-за сбоя самолет, на борту которого находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, был вынужден вернуться в Словакию. Фицо направлялся на встречу с представителями Европейской комиссии.

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