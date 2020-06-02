Я запутался: так могу ли я встретиться в кафе с друзьями или нас не должно быть больше двух?

Чтобы ограничить распространение COVID-19, чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 9 июня 2020 года. Послабления ограничений вступили в силу 12 мая. Физическое дистанцирование и меры эпидемиологической безопасности должны соблюдаться и впредь!

Какие условия должны соблюдать пункты общественного питания, кафе, рестораны?

Пункты общественного питания начинают работу не ранее 6:30 и заканчивают не позднее 24:00. Кафе, рестораны и другие пункты общественного питания обязаны выполнять следующие условия:

дистанция между столиками должна составлять 2 метра;

за одним столиком могут находиться не больше двух посетителей , если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи (домашнего хозяйства);

, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи (домашнего хозяйства); в зоне кассы и обслуживания дистанция между людьми должна составлять 2 метра;

не допускать толчеи - не больше одного посетителя минимум на 4 квадратных метра общей площади обеденного зала;

должна быть обеспечена возможность приобрести блюда навынос;

у входа должен быть установлен призыв не посещать пункт общественного питания при наличии признаков инфекции дыхательных путей;

посетители должны быть проинформированы о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в помещениях пункта общественного питания;

на видном для посетителей месте (как минимум у кассы и у входа в место оказания услуг общественного питания) необходимо установить разборчивое указание проявлять социальную ответственность и во время нахождения в пункте общественного питания соблюдать дистанцию 2 метра от остальных посетителей;

раз в 15 минут нужно воспроизводить объявление на латышском языке, призывающее без необходимости не задерживаться в помещениях пункта общественного питания и следовать указаниям о соблюдении дистанции. Поставщик услуги общественного питания дополнительно может выбрать воспроизведение объявления на других языках.

Нужно ли продолжать соблюдать дистанцию в 2 метра? Соблюдение дистанции 2 метра остается обязательным! Дистанцию 2 метра могут не соблюдать два человека. Группы людей численностью больше 2 человек могут не соблюдать дистанцию 2 метра, если: они живут под одной крышей; это родитель и его несовершеннолетние дети, если они не живут под одной крышей; они исполняют трудовые или служебные обязанности.​

При возможности обеспечить двухметровую дистанцию и прочие меры эпидемиологической безопасности в помещениях и под открытым небом разрешено собирать вместе до 25 человек в рамках организованных публичных и частных мероприятий.

Можно ли ходить в гости или приглашать гостей домой?