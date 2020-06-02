Я запутался: так могу ли я встретиться в кафе с друзьями или нас не должно быть больше двух?

Можно ли позвать в гости друзей, чтобы отметить день рождения? А что делать нам с подружками, если мы хотим втроем собраться на бранч? Информационный сайт о распространении Covid-19 в Латвии подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы в свете послабления ограничений. Приводим их!
Чтобы ограничить распространение COVID-19, чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 9 июня 2020 года. Послабления ограничений вступили в силу 12 мая. Физическое дистанцирование и меры эпидемиологической безопасности должны соблюдаться и впредь!
Какие условия должны соблюдать пункты общественного питания, кафе, рестораны?
Пункты общественного питания начинают работу не ранее 6:30 и заканчивают не позднее 24:00. Кафе, рестораны и другие пункты общественного питания обязаны выполнять следующие условия:
- дистанция между столиками должна составлять 2 метра;
- за одним столиком могут находиться не больше двух посетителей, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи (домашнего хозяйства);
- в зоне кассы и обслуживания дистанция между людьми должна составлять 2 метра;
- не допускать толчеи - не больше одного посетителя минимум на 4 квадратных метра общей площади обеденного зала;
- должна быть обеспечена возможность приобрести блюда навынос;
- у входа должен быть установлен призыв не посещать пункт общественного питания при наличии признаков инфекции дыхательных путей;
- посетители должны быть проинформированы о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в помещениях пункта общественного питания;
- на видном для посетителей месте (как минимум у кассы и у входа в место оказания услуг общественного питания) необходимо установить разборчивое указание проявлять социальную ответственность и во время нахождения в пункте общественного питания соблюдать дистанцию 2 метра от остальных посетителей;
- раз в 15 минут нужно воспроизводить объявление на латышском языке, призывающее без необходимости не задерживаться в помещениях пункта общественного питания и следовать указаниям о соблюдении дистанции. Поставщик услуги общественного питания дополнительно может выбрать воспроизведение объявления на других языках.
Нужно ли продолжать соблюдать дистанцию в 2 метра?
Соблюдение дистанции 2 метра остается обязательным! Дистанцию 2 метра могут не соблюдать два человека. Группы людей численностью больше 2 человек могут не соблюдать дистанцию 2 метра, если:
- они живут под одной крышей;
- это родитель и его несовершеннолетние дети, если они не живут под одной крышей;
- они исполняют трудовые или служебные обязанности.
При возможности обеспечить двухметровую дистанцию и прочие меры эпидемиологической безопасности в помещениях и под открытым небом разрешено собирать вместе до 25 человек в рамках организованных публичных и частных мероприятий.
Можно ли ходить в гости или приглашать гостей домой?
При возможности обеспечить двухметровую дистанцию и другие меры эпидемиологической безопасности (например, в квартирах, других внутренних помещениях или на частных территориях под открытым небом) разрешено принимать до 25 человек (в помещениях - не дольше 3 часов, под открытым небом - неограниченное время). Однако эпидемиологи призывают серьезно обдумывать каждую необходимость пойти в гости или принять гостей и не ходить в гости при наличии признаков заболевания, а также соблюдать особую осторожность, навещая пожилых людей (например, во время визита надевать маску или другие изделия из ткани, закрывающие рот и нос).
Можно ли устраивать частные вечеринки?
Организовывать частные мероприятия следует с особой осторожностью. Необходимо строго соблюдать дистанцию 2 метра, заботясь о том, чтобы на каждого участника приходилось не менее 4 квадратных метров площади. Общее количество участников не должно превышать 25 человек. Рекомендуется использовать маски или другие изделия из ткани, закрывающие рот и нос. В помещениях совместное пребывание разрешено не дольше 3 часов, под открытым небом - не ограничено. Однако эпидемиологи призывают серьезно обдумывать каждую необходимость устраивать частные мероприятия.
Работают ли учреждения культуры?
Учреждения культуры, например, музеи, библиотеки, Национальный архив и др. возобновляют свою деятельность постепенно, по мере полной подготовки к требованиям санитарного протокола. О возобновлении деятельности учреждение культуры объявляет на своей интернет-странице и в профиле в социальных сетях.
Какие условия необходимо соблюдать при посещении мероприятий (кино под открытым небом, концерты), которые можно смотреть (слушать), находясь в автомобиле?
На мероприятиях, в которых посетители участвуют, находясь в легковом транспортном средстве, установленное общее ограничение на количество людей не действует, однако при этом в легковом транспортном средстве может находиться только один человек или несколько членов одного домохозяйства. Во время мероприятия запрещается выходить из автомобиля (за исключением случаев посещения туалета) и держать окна открытыми (за исключением режима проветривания). Транспортные средства должны быть припаркованы на расстоянии 2 метров одно от другого.
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