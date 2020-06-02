Для Центра онкологии купили дорогих роботов. И не пользуются ими

Чтобы лечить пациентов с онкологией путем химиотерапии, для инъекций нужно вручную смешивать токсичные вещества. Это небезопасно для медсестер, работа считается вредной.

С целью облегчить работу медперсонала больница в прошлом году купила для нужд Латвийского центра онкологии трех роботов, которые предусмотрены для смешивания медикаментов. Для роботов стоимостью 720 тысяч евро еще сделали и ремонт помещения за 600 тысяч евро.

Роботов собирались протестировать в апреле, а в мае уже полноценно с ними работать.

"Робот призван облегчить работу медсестер. Эти лекарства сами по себе токсичны, поэтому были закуплены роботы, привезены в нашу больницу и установлены. [...] Программатура отдельно стоила 374 тысячи евро", - рассказала в интервью Латвийскому радио 4 представитель RAKUS Илга Намниеце.

На одном из заседаний Комиссии Сейма по социальным делам 20 мая выяснилось, что роботы простаивают. А токсичные химические составы по-прежнему вручную продолжают готовить медсестры. Об этом рассказали депутатам представители Общества врачей-онкологов. В результате пациентам приходится ждать жизненно важной химиотерапии по два с половиной месяца. И, как выяснилось на заседании комиссии, причина - в нехватке медсестер.

Глава совета RAKUS Тина Кукка заявила, что совет начал свою работу только с марта, поэтому за все прежние планы и намеченные дела отвечать не может, но пообещала разобраться.

В свою очередь глава правления больницы Имант Паэглитис указал, что роботы не решат всех проблем, но они улучшат условия работы и избавят медсестер от приготовления лекарств.

Как пояснила Службе новостей представитель RAKUS Илга Намниеце, уже 2 июня больница вплотную займется решением ситуации с роботами: у правления намечена онлайн-встреча с испанскими поставщиками роботов и программного обеспечения.