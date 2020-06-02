Bolt возобновляет прокат электрических самокатов в Риге

Региональный управляющий Bolt в Латвии Карлис Кезберис заявил, что прошлым летом компания отметила большой спрос со стороны пользователей, поэтому услуга будет предлагаться и в этом году.

Ожидается также, что услуга проката электрических самокатов Bolt в этом году будет предлагаться и в регионах.

Начало поездки теперь будет бесплатным, плата за первые пять минут поездки составит 0,22 евро в минуту, а начиная с шестой минуты - 0,11 евро в минуту.

В этом году на улицах Риги будут выставлены самокаты модели Segway Ninebot Max, скорость которых ограничена 25 км в час, чтобы на нем можно было ехать также по велосипедным дорожкам и тротуарам.

Зоны, в которых можно будет закончить поездку, будут включать такие районы как центр, Браса, Тейка, Югла, Плявниеки, Московский форштадт, Агенскалнс, Торнякалнс и Иманта.