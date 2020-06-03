Гарри и Меган стремительно теряют популярность

Принц Гарри (35) и Меган Маркл (38) свои последние королевские обязанности выполнили в марте, а затем сосредоточились на личной жизни в Лос-Анджелесе. С момента отказа от королевских полномочий Гарри и Меган потеряли 200 000 подписчиков, что означает, что их популярность падает.

В свою очередь, число число последователей герцогов Кембриджских только растет - сегодня на них подписаны 11,8 млн.

Галерея: Герцоги Сассекские на благотворительном мероприятии в Лондоне (из архива TVNET)

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят подать в суд на британский глянцевый журнал Tatler за статью о герцогине, где, на их взгляд, высказаны предвзятые, сексистские утверждения о ее худобе, взглядах и манерах.

Речь идет о материале, опубликованном на сайте журнала под заголовком "Катерина Великая" с подзаголовком "Как кризис сотворил из Кейт влиятельную персону", где прослеживается становление супруги принца Уильяма из выросшей в семье среднего класса девушки в имеющую вес публичную фигуру. В том же тексте был затронут и конфликт Меган и Кейт.