В Гребнева гражданин Сербии пытался дать пограничнику взятку в пять евро

В ходе проверки стражи порядка констатировали въезжающего в Латвию гражданина Сербии, который пограничникам предоставил паспорт с вложенной в него банкнотой в пять евро.

Мужчина дал взятку, чтобы его автомобиль не направляли на сканирование.

Против гражданина Сербии 1991 года рождения начат уголовный процесс.

Взяточничество квалифицируется как тяжкое преступление, за которой по латвийским законам грозит лишение свободы сроком до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Это уже 14-й в этом году случай попытки подкупа пограничников. При этом в прошлом году было констатировано всего семь таких случаев.