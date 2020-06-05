В пятницу на правом берегу Даугавы нет горячей воды

В частности, горячей воды нет в домах жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте и Петерсалы-Андрейсалы.

Возобновить подачу горячей воды планируется вечером, за исключением тех мест, где обнаружены повреждения.

Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности, давление в них достигает 16 атмосфер. Надежное и непрерывное теплоснабжение особенно важно зимой – если лопаются трубы теплоснабжения, то в аварийной ситуации при низкой температуре воздуха может замерзнуть отопительная система всего дома.

Летом планируются гидравлические проверки и в других зонах централизованного теплоснабжения, о возможных перерывах подачи горячей воды будет сообщаться отдельно.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время гидравлических проверок утечках воды по бесплатному круглосуточному телефону 8 00000 90.

Гидравлическая проверка – самый эффективный способ удостовериться в безопасности теплосетей, таким образом, сократив возможное число дефектов теплосетей во время отопительного сезона. Во время проверок участки теплосетей поверяют повышенным давлением. Во время гидравлических проверок контролируются трубы, арматура, фланцы и компенсаторы.