Немецкий прокурор: пропавшая 13 лет назад Мадлен Маккейн считается умершей

Напомним, на этой неделе полиция Германии сообщила, что в деле о пропаже Маккейн появился новый подозреваемый - 43-летний мужчина, осужденный за несколько сексуальных преступлений.

Мадлен Маккейн, которой в тот момент было три года, в мае 2007 года пропала из квартиры в португальском поселке Praia de Luz, где она отдыхала с семьей, когда родители ужинали в ресторане неподалеку.

"Мы допускаем, что девочка мертва", - сообщил в четверг прокурор Уолтер.

Полиция Брауншвейга начала расследование в связи с соучастием 43-летнего мужчины в убийстве девочки, пишет Reuters.

Тело Мадлен до сих пор не найдено.

Сообщение немецких чиновников, что девочка считается умершей, является одним из самых авторитетных мнений о ее судьбе.

Родители до сих пор надеялись, что Мадлен по-прежнему жива.

В свою очередь в Великобритании это дело до сих пор расследуется как дело о пропаже человека.

Галерея: Мадлен Маккейен