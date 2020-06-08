Прокремлевские дезинформаторы пишут о неудачной борьбе Латвии с Covid-19. Так ли это?

Глобальная пандемия Covid-19 во всем мире вызвала существенные проблемы и национальным государствам пришлось подыскивать наиболее подходящие решения, чтобы соразмерить эпидемиологические риски с лимитированием свободы жителей и их экономическими проблемами. В то же самое время пандемия представляет собой замечательный инструмент для дезинформаторов, когда используются уже давно известные клише, но в новом свете, для представления мнимой неспособности или нежелания некоторых стран помогать своему населению.

В данном контексте примечательными являются действия прокремлевских СМИ, при помощи которых производятся попытки очернить работу латвийского правительства для сдерживания пандемии, вменяя ему в лучшем случае некомпетентность, а еще лучше - злонамеренное подрывание экономики.

Данная статья написана в рамках проекта "Кампании по дезинформации против Латвии, ЕС и НАТО: исследование историй" в серии статей, выпущенных Центром исследований политики Восточной Европы.

Проект реализуется при поддержке International Republican institute (IRI). В его процессе регулярно просматриваются интернет-СМИ, используя созданное IRI средство для мониторинга СМИ - Versus. Собранные таким образом данные использованы для создания различных статей.

ФОТО: LETA

Поддержка со стороны государства или пыль в глаза?

Для борьбы с последствиями, нанесенными глобальной пандемией государственной экономике, правительство Латвии решило создать систему пособий по простоям, чтобы поддержать пострадавшие от кризиса отрасли. Нужно принимать во внимание, что данный подход государства в ситуации кризиса существенно отличается от экономического кризиса 2007 года, где был утвержден план по экономии средств, таким образом достигнув сокращения государственных расходов. В условиях Covid-19 правительство приняло решение провести распределение ресурсов, выделив для программ поддержки приблизительно 2 миллиарда евро.[1]

Прокремлевские, так называемые СМИ использовали данную ситуацию, чтобы выразить уже ранее распространяемые сведения с целью создать представление о якобы имеющей место нерешительности и некомпетентности государства, расколе общества, используя самые разные аргументы. Главное внимание обращается на то, чтобы критиковать реализацию программы государственной поддержки как таковую.

Например, интернет-ресурс Sputniknews.ru сообщил, что пандемия Covid-19 со стороны правительства используется, чтобы показать поддельную заботу о населении.

Иными словами, было написано, что пособие по простоям представляет собой ни что иное как пускание пыли в глаза, отзываясь на выдвинутые правительством критерии для присуждения данного пособия.

Таким образом правительство якобы имитирует деятельность и фактически из-за своей некомпетентности подрывая экономику в стране, отказывая в пособиях тем, кому они на самом деле необходимы.

Дополнительно еще было указано, что отдельные эксперты в области финансов призывают предпринимателей вообще не подавать заявки на пособия, поскольку это абсолютно пустая затея.[2]

Эту ложную информацию еще подкрепило опубликованное интервью с вице-президентом Латвийской Ассоциацией туристических операторов и агентов Владиславом Корягиным. В нем подчеркивалось, что государственная программа фактически доводит всю туристическую отрасль до банкротства, ибо туроператоры не прекращают свою деятельность, но предлагаемых финансовых средств для поддержки недостаточно, чтобы покрыть расходы на рабочую силу, в результате предприятия вынуждены либо увольнять сотрудников, либо влезать в долги.[3]

Чтобы еще больше сгустить краски и подчеркнуть безучастность правительства к благосостоянию населения, было распространено сообщение о том, что под прикрытием пандемии запланированная и воплощаемая правительством налоговая реформа станет более агрессивной, чтобы "отжать" у населения еще больше денег. Прокремлевский интернет-ресурс Rubaltic.ru опубликовал статью, в которой призывает подвергнуть сомнению интеллектуальные способности премьер-министра, поскольку, когда Европа борется с тяжелым испытанием, правительство Латвии ищет способы, как жителей и предпринимателей обложить новыми налогами.

К тому же было добавлено, что лейтмотивом действий правительства является расширение "базы доноров" Службы государственных доходов, принимая во внимание влияние пандемии и изменения в многолетнем бюджете Европейского Союза.[4]

Это явно противоречит многократно упомянутому премьер-министром, что одной из целей налоговой реформы является выравнивание социальной нагрузки, чтобы вся ответственность лежала бы не только на плечах той части общества, которая платит налоги.[5][6]

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Мотив компрометации

В конце концов масла в огонь подлила и раскрыла свой основной умысел публикация Rubaltic.ru, в которой уже в конце марта было упомянуто, что пандемия явилась для экономики государства настоящей катастрофой. Для того, чтобы усилить впечатление о якобы непоправимом состоянии экономики страны, были использованы отдельные, вырванные из контекста эпизоды.

И в конце концов было найдено "спасительное" решение – выживание страны в условиях кризиса кроется в возобновлении стратегического сотрудничества с Россией.

Мотив деятельности поддерживающих Россию официальных СМИ главным образом заключается в расколе общества, используя компрометацию государственного управления.

Изображая правительство и государственные учреждения как некомпетентные или даже злонамеренные, создается впечатление о существующей пропасти между простыми жителями, которые живут от зарплаты до зарплаты и стараются свести концы с концами, а всему этому противопоставляется корыстолюбивая элита.

В долгосрочной перспективе это позволяет убедить общество, что государство является равнодушным к народу. Это в свою очередь широко открывает дверь для популистских политических кандидатов с целью привлечения к себе внимания, проявляя себя в качестве способных и решительных лидеров.

Одновременно такой подход может быть использован для настраивания на ностальгическую волну по отношению к прежним временам СССР, сваливая все неудачи или проблемы Латвии на якобы присутствующую русофобию, которая привела к распространению националистической и близорукой политики и которая на самом деле загоняет государство в тупик.

Tаким образом обществу пытаются внушить, что попытки избегнуть сотрудничества с Россией представляют собой причину неудач, связывая образ России с тотальным успехом.

Фальсифицированные факты являются угрозой для демократии Латвии, так ка пытаясь подстрекать общество против государства, возникает обоюдное недоверие.

В свою очередь, демократическое государство не может существовать, если нет взаимного доверия и диалога между правительством и жителями.

В рамках глобальной пандемии Россия развернула значительную по объемам кампанию по оклеветанию, используя уже заранее известные лозунги в новом контексте. Однако, присутствуют многие аргументы, которые ограничивают потенциальное влияние такой кампании.

Во-первых, ситуация такого рода случается в мире впервые, и, несмотря на то, что можно поспорить об отдельных, принятых правительством решениях и их обоснованности, деятельность государства в целом является успешной.

Правительство продемонстрировало решительность в принятии решений, а также поддержку, расширив программу финансовой помощи, чтобы посодействовать большей части общества.

Существенно и то, что за свой вклад в ходе ограничения пандемии страны Балтии заслужили международное признание.

Во-вторых, российская кампания по дезинформации, которая была направлена против всей Европы, основывалась на одной предпосылке - государства не смогут справиться с возникшими трудностями.

Несмотря на это, как показала практика, страны в общем целом, и особенно Балтийские страны, способны успешно и эффективно справиться с ситуацией, что потенциальную дезинформации со стороны России делает менее эффективной.

Mарцис Балодис, научный сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы

[1] Apollo.lv, Reirs: Dīkstāves pabalstu varētu saņemt ne tikai krīzes skarto nozaru darbinieki, skat. 18.05.2020, https://www.apollo.lv/6928095/reirs-dikstaves-pabalstu-varetu-sanemt-ne-tikai-krizes-skarto-nozaru-darbinieki

[2] Александр Васильев, Выплатить нельзя отказать? Правительство Латвии проявило "заботу", skat. 17.05.2020.,https://lv.sputniknews.ru/columnists/20200326/13456593/Vyplatit-nelzya-otkazat--Pravitelstvo-Latvii-proyavilo-zabotu.html

[3] Sputnik News, Правительство вгоняет нас в яму: турагентства возмущены предложенными пособиями за простой, skat. 17.05.2020., https://lv.sputniknews.ru/economy/20200325/13449828/Pravitelstvo-vgonyaet-nas-v-yamu-turagentstva-vozmuscheny-predlozhennymi-posobiyami-za-prostoy.html

[4] Алексей Ильяшевич, Выбивать из народа еще агрессивнее: коронавирус не спасет латвийцев от налоговой реформы, skat. 18.05.2020., https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20032020-vybivat-iz-naroda-eshche-agressivnee-koronavirus-ne-spaset-latviytsev-ot-nalogovoy-reformy/

[5] LSM, Kariņš: Darbs pie nodokļu izmaiņām notiek; pieļauj, ka stāsies spēkā vēlāk, skat. 17.05.2020., https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/karins-darbs-pie-nodoklu-izmainam-notiek-pielauj-ka-stasies-speka-velak.a359639/

[6] Liepajniekiem.lv, Kariņš: Covid-19 dēļ netiks apturēti nodokļu sistēmas uzlabošanas plāni, tie tiks īstenoti krietni agresīvāk”, skat. 18.05.2020., https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/karins-covid-19-del-netiks-aptureti-nodoklu-sistemas-uzlabosanas-plani-tie-tiks-istenoti-krietni-agr/