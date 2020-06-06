Одним из парадоксов Covid-19 стало то, что некоторые богатые, высокопроизводительные страны (в частности Соединенные Штаты и Великобритания) не смогли сдержать вирус, в то время как некоторые более бедные страны и регионы с меньшими возможностями (включая Вьетнам, Грецию и индийский штат Керала) быстро взяли его под контроль.

Теперь, когда страны должны планировать свою жизнь после отмены режимов изоляции, возникает аналогичный резкий контраст.

В США и Великобритании неоднозначные режимы сдерживания, без четких планов выхода из них, привели к политическому тупику между сохранением неустойчивых режимов изоляции и необдуманным открытием экономики. Директивные органы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, напротив, применили тщательное планирование, чтобы научиться жить с этим вирусом.

Штат начал подготовку 2 марта, когда губернатор Эдуардо Лейте поручил своему секретарю по планированию, бюджету и управлению собрать комитет по сбору данных для разработки и реализации плана по обеспечению устойчивости экономики штата во время борьбы с распространением вируса. Во многих других частях Бразилии, вирус остается неконтролируемым, и в настоящее время страна занимает второе место в мире по количеству случаев Covid-19 и шестое место по количеству погибших.

Тем не менее, ее пятый по численности населения штат отреагировал так, что многим богатым странам было бы неплохо у него поучиться.

Выделим пять компонентов мер реагирования штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Во-первых, Лейт с самого начала сосредоточился на том, чтобы избежать наихудшего возможного результата, а не просто надеялся на то, что этого не произойдет. До того, как пандемия достигла Бразилии, государственные чиновники для составления математических прогнозов использовали данные из Японии и Сингапура (где влияние вируса было ограничено), а также из Италии и Испании (где он достиг катастрофических показателей) и намеревались избежать результатов, подобных последним.

Затем, в середине марта губернатор объявил об ограничениях, прежде чем штат сообщил о своей первой смерти от Covid-19, что позволило выиграть время для усиления потенциала системы здравоохранения и замедления распространения вируса.

Во-вторых, государственные чиновники для отслеживания вируса использовали подход, основанный на полученных данных, инвестируя не только в сбор большего количества данных, но также в совершенствование систем и привлечение выдающихся талантов для анализа информации.

Комитет по сбору данных разделил штат на 20 регионов, в каждом из которых имеется главный госпиталь с отделением интенсивной терапии (ОИТ), и каждую неделю отслеживал 11 показателей по каждому региону.

Около половины показателей оценивают распространение вируса. Они включают число новых госпитализированных случаев Covid-19 (по сравнению с предыдущей неделей), число активных случаев выздоровления за последние 50 дней, а также случаи новой госпитализации и смертности на 100 000 жителей.

Комитет также отслеживает количество пациентов, находящихся в обычном режиме и в отделениях интенсивной терапии с Covid-19 или острым респираторным дистресс-синдромом, связанным с заболеванием легких (поскольку по случаям Covid-19 как правило нет полного учета данных).

Другие показатели оценивают возможности системы здравоохранения каждого региона. Они включают количество имеющихся коек в отделении интенсивной терапии как по отношению к общей численности населения, так и по количеству жителей в возрасте старше 60 лет, а также изменение количества занятых коек в отделениях интенсивной терапии в сравнении с предыдущей неделей.

В дополнение к интенсивному мониторингу данных, комитет по данным созывает экспертов в области здравоохранения и ученых на безвозмездной основе и публикует их отчеты.

В настоящее время, более 150 экспертов из правительства и научных кругов изучают влияние Covid-19 на экономическую активность, социальную уязвимость, инфраструктуру и мобильность в штате.

Кроме того, на ранних этапах, правительство создало партнерство с университетом, чтобы начать выборочное тестирование и характерные обследования по всему штату, что дает лучшее представление о реальной распространенности вируса.

Третьим компонентом мер реагирования штата является простая, конкретная и прозрачная система оповещения. Каждую неделю комитет обобщает 11 индексов в одну цифру для каждого региона, которая помещает регион в одну из четырех категорий риска. Желтый означает низкий риск, оранжевый - средний, красный - высокий, а черный - очень высокий, с полной изоляцией в ​​крайних случаях.

Поскольку общественность может изучать данные, на которых основаны классификации рисков, система помогает создать понимание и доверие.

В-четвертых, чиновники тщательно изучили, как сохранить функционирование экономики, поскольку штат, уже имеющий задолженность, не может себе позволить долговременное поддержание безработных. Комитет четко разделил рабочие места и виды экономической деятельности с точки зрения безопасности работников (с учетом требований социального дистанцирования) и их экономической значимости, в результате чего показатели этих факторов составил 70% и 30% соответственно.

Например, сельское хозяйство является относительно безопасным, поскольку работники находятся на открытом воздухе и на безопасном расстоянии друг от друга, и это также жизненно важно для экономики Риу-Гранди-ду-Сул. Вся информация находится в общем доступе.

Наконец, правительство штата разработало регламенты возврата к работе для каждой отрасли на основе консультаций с экспертами по гигиене труда, отраслевыми ассоциациями, предприятиями и работниками. Опубликовав ранние проекты регламентов и предложив оставить свои комментарии, комитет помог обеспечить открытый и прозрачный процесс.

Помимо обязательных мер, таких как ношение масок, уборка, дистанцирование и защита групп риска, отраслевые регламенты различаются в зависимости от уровня оповещения категории риска. Например, промышленность может функционировать на 100% мощности в желтом регионе, на 75% под оранжевым кодом, на 50% в красных регионах и на 25% в черных регионах, за исключением основных секторов, таких как продукты питания, энергетика, химическая промышленность и здравоохранение. Розничная торговля, которая представляет собой более высокий риск заражения, может работать только в 50% -ном объеме под желтым кодом и должна быть закрыта при черном.

В то время как автобусы и церкви имеют различные ограничения по местам в зависимости от уровня опасности, массовые мероприятия в настоящее время запрещены. В настоящее время, штат обсуждает, какие учебные заведения должны открываться первыми, и когда и как открывать остальные.

Политика безопасности труда в Риу-Гранди-ду-Сул действует уже три недели. По состоянию на последнюю неделю мая, в штате используются менее 20% койко-мест, выделенных для Covid-19. Штат насчитывает 56 случаев на 100 000 жителей по сравнению с 720 на 100 000 в штате Амазонас, 390 в штате Сеара и 220 в Рио-де-Жанейро. А уровень смертности от Covid-19 составляет 1,6 на 100 000 жителей, что намного ниже показателей в Амазонас (42,4) и Рио-де-Жанейро (23,1).

Лидеры Риу-Гранди-ду-Сул разработали стратегию для жизни с вирусом, основанную на ключевых показателях, консультациях экспертов и принудительных процессах. И это сделано при полном публичном освещении.

Здесь представлены уроки для правительств более богатых стран, которым такой план еще предстоит разработать.

Нгайр Вудс , декан Школы государственного управления Блаватник при Оксфордском университете.

, декан Школы государственного управления Блаватник при Оксфордском университете. Леани Лемос, секретарь по планированию, бюджету и управлению в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

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