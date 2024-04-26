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Фото В Саулкрасты более 30 собак содержали в антисанитарных условиях

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В Саулкрасты более 30 собак содержали в антисанитарных условиях
В Саулкрасты более 30 собак содержали в антисанитарных условиях Фото: Pārtikas un veterinārais dienests

Продовольственно-ветеринарная служба после проверки поступившей жалобы о возможных нарушениях требований содержания животных изъяла с объекта в Саулкрасты 34 собак разного возраста, в том числе щенков, поскольку проверка установила, что на объекте происходит бесконтрольное разведение животных, собаки содержатся в антисанитарных условиях, не обеспечиваются надлежащим питанием и питьевой водой.

Когда инспекторы приехали по адресу, владелец животных заявил, что на территории находятся только шесть взрослых собак, и предъявил их паспорта. При дальнейшем осмотре выяснилось, что на 2-м этаже дома среди различного мусора в антисанитарных условиях находятся более 20 собак, а щенки спрятаны в сумках. Когда их расстегнули, инспекторы обнаружили в каждом как минимум по два щенка, которым, судя по всему, уже начало не хватать кислорода.

Галерея: В Саулкрасты более 30 собак содержали в антисанитарных условиях

В ходе проверки выяснилось, что только четыре собаки чипированы, шесть имеют паспорта, только две собаки имеют действующие прививки от бешенства, срок действия которых истекает через пару дней.

Продовольственно-ветеринарная служба возбудила дело об административном правонарушении.

34 собаки и один попугай, который содержался в столь же антисанитарных условиях на втором этаже дома, изъяты и доставлены в приют для животных.

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