Украина отвела от линии фронта американские танки Abrams

В январе 2023 года США согласились отправить в Украину 31 танк Abrams. Тогда Киев подчеркнул, что танки, стоимость которых составляет около десяти миллионов долларов США каждый, необходимы Украине для прорыва линии обороны России.

Однако с тех пор поле боя существенно изменилось: Россия стала широко использовать дроны для разведки и атак. Они препятствуют способности Украины защищать танки, когда их обнаруживают и преследуют российские дроны. Пять из 31 переданного танка в результате российских атак уже потеряны.

По словам американского военного представителя, широкое использование дронов означает, что для техники нет открытого поля, по которому она могла бы безопасно проехать.

Украина отвела танки дальше от линии фронта, и США будут работать с украинскими военными над корректировкой своей военной тактики, заявил адмирал Кристофер Грейди, вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

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