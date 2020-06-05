Азбука первой помощи: инструкции и советы экспертов

О том, как действовать, когда здоровью или даже жизни другого человека угрожает опасность, рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Занда Озолиня.

Обработка ран

Вначале нужно оценить вид раны - ссадина, резаная, колотая, кусаная, рваная рана, а также величину, глубину раны и то, наблюдается ли ее активное кровотечение. В случае обыкновенной раны ее нужно очистить и прополоскать чистой проточной водой. Если в ране видна грязь, можно применить перекись водорода. Затем на рану накладывают чистую, сухую и, желательно,стерильную повязку.

Если рана сильно кровоточит, то, во-первых, место кровотечения нужно прижать чистым материалом (салфеткой, кусочком ткани, перевязочным материалом), чтобы остановить кровотечение. Небольшое кровотечение обычно прекращается за 5-10 минут.

Чтобы остановить более сильное кровотечение, необходимо наложить сдавливающую повязку. Это лучше всего сделать, нажав на наложенную повязку рукой. Если остановить кровотечение не удается, нужно как можно скорее отправиться в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи. В случаях, когда в ране может находиться чужеродный предмет - осколок стекла, гвоздь и др., нужно как можно скорее вызвать медицинскую помощь. Если это рана от укуса животного, важно после первичной обработки раны немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы в случае необходимости получить профилактику от бешенства.

Кроме того, если в течение последних 5-10 лет не делалась повторная привычка от столбняка, необходимо срочно сделать эту прививку.

Для первичной обработки раны не следует использовать различные порошки, мази, гели и другие вещества. Их можно применять только на стадии заживания раны.

Если человек подавился…

В этом случае нужно действовать быстро и уверенно. Если есть кашель, то существует высокая вероятность того, что человек может откашляться. Чтобы помочь ему откашлять чужеродный предмет, нужно совершить 5 толчкообразных ударов по спине между лопатками. Если это не помогает, необходимо применить прием Геймлиха - повернуть пострадавшего спиной к себе, обхватить, сжать одну руку в кулак, взять его в свою руку и сделать 5 толчкообразных ударов движений в живот пострадавшего между пупком и грудной клеткой.

Если и это не помогает, нужно вызвать скорую медицинскую помощь и повторить прием Геймлиха. Если пострадавший потерял сознание, до прибытия скорой помощи нужно начать реанимационные мероприятия.

Если подавился ребенок, его нужно взять на руки лицом вниз. Вложить указательный палец ребенку в рот, чтобы он был открыт, и совершить 5 толчкообразных ударов между лопатками в направлении головы. Удар должен быть направленным. После пяти ударов, держа головку ребенка вниз, нужно посмотреть, удается ли устранить причину, по которой ребенок подавился.Если ребенок постарше, то делают то же, что и в случае со взрослым.

Травмы головы, спины и брюшной полости