Азбука первой помощи: инструкции и советы экспертов

В ситуации, когда другой человек пострадал или его жизни угрожает опасность, может оказаться каждый. Нередко здоровье и жизнь человека зависят от быстрых, точных действий и правильного оказания первой медицинской помощи.
О том, как действовать, когда здоровью или даже жизни другого человека угрожает опасность, рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Занда Озолиня.
Обработка ран
Вначале нужно оценить вид раны - ссадина, резаная, колотая, кусаная, рваная рана, а также величину, глубину раны и то, наблюдается ли ее активное кровотечение. В случае обыкновенной раны ее нужно очистить и прополоскать чистой проточной водой. Если в ране видна грязь, можно применить перекись водорода. Затем на рану накладывают чистую, сухую и, желательно,стерильную повязку.
Если рана сильно кровоточит, то, во-первых, место кровотечения нужно прижать чистым материалом (салфеткой, кусочком ткани, перевязочным материалом), чтобы остановить кровотечение. Небольшое кровотечение обычно прекращается за 5-10 минут.
Чтобы остановить более сильное кровотечение, необходимо наложить сдавливающую повязку. Это лучше всего сделать, нажав на наложенную повязку рукой. Если остановить кровотечение не удается, нужно как можно скорее отправиться в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи. В случаях, когда в ране может находиться чужеродный предмет - осколок стекла, гвоздь и др., нужно как можно скорее вызвать медицинскую помощь. Если это рана от укуса животного, важно после первичной обработки раны немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы в случае необходимости получить профилактику от бешенства.
Кроме того, если в течение последних 5-10 лет не делалась повторная привычка от столбняка, необходимо срочно сделать эту прививку.
Для первичной обработки раны не следует использовать различные порошки, мази, гели и другие вещества. Их можно применять только на стадии заживания раны.
Если человек подавился…
В этом случае нужно действовать быстро и уверенно. Если есть кашель, то существует высокая вероятность того, что человек может откашляться. Чтобы помочь ему откашлять чужеродный предмет, нужно совершить 5 толчкообразных ударов по спине между лопатками. Если это не помогает, необходимо применить прием Геймлиха - повернуть пострадавшего спиной к себе, обхватить, сжать одну руку в кулак, взять его в свою руку и сделать 5 толчкообразных ударов движений в живот пострадавшего между пупком и грудной клеткой.
Если и это не помогает, нужно вызвать скорую медицинскую помощь и повторить прием Геймлиха. Если пострадавший потерял сознание, до прибытия скорой помощи нужно начать реанимационные мероприятия.
Если подавился ребенок, его нужно взять на руки лицом вниз. Вложить указательный палец ребенку в рот, чтобы он был открыт, и совершить 5 толчкообразных ударов между лопатками в направлении головы. Удар должен быть направленным. После пяти ударов, держа головку ребенка вниз, нужно посмотреть, удается ли устранить причину, по которой ребенок подавился.Если ребенок постарше, то делают то же, что и в случае со взрослым.
Травмы головы, спины и брюшной полости
Врач Зитмане отмечает, что это серьезные травмы, признаки которых поначалу могут быть незаметны, например, внутреннее кровотечение, травмы мозга, переломы позвоночника с повреждением спинного мозга. Если есть подозрения на серьезную травму живота, головы или позвоночника, пострадавшего нельзя лишний раз двигать или поворачивать.
Нужно вызвать скорую медицинскую помощь для доставки пострадавшего в больницу и дополнительного обследования.
Даже кажущаяся пустяковой травма может оказаться с серьезными последствиями, поэтому в таких случаях необходимо наблюдение за пострадавшим. Если появились другие симптомы - боль в животе, слабость, головокружение, тошнота, рвота, потеря чувствительности в какой-то из частей тела, нужно немедленно обратиться за скорой медицинской помощью.
"Привычные" травмы - вывих лодыжки и ушибы рук
Как отмечает фармацевт Занда Озолиня, при вывихе лодыжки необходимо в первую очередь снять с пострадавшего обувь, затем поднять ногу и наложить ледяной компресс. Визуально нельзя исключить и более серьезные повреждения (перелом, разрыв связок), поэтому необходимо обратиться в травмпункт и сделать рентген. То же самое относится к ушибам рук, так как визуально нельзя исключить переломы или разрывы.
Как действовать в случаях ожогов?
Если человек долгое время находился на солнце и вечером у него покраснела и жжет или болит кожа, можно применять средства для охлаждения кожи, например, холодные компрессы, принять холодный душ, применять увлажняющие и охлаждающие кремы для кожи, например, средства, содержащие D-Panthenol. Они снимут боль, охладят и увлажнят кожу.
В случае сильной боли можно принимать болеутоляющее средство. Важно употреблять много жидкости.
Прежде чем идти загорать, нужно обязательно нанести крем с солнцезащитным фильтром.
При термическом ожоге (горячие предметы, жидкости, пламя) пострадавшее место нужно вначале охладить в течение не менее 10-20 минут под холодной проточной водой. Если место ожога покрыто одеждой, во время охлаждения ее осторожно снимают. Если это затруднительно, одежду оставляют и продолжают охлаждение. Не надо использовать мази, кремы, пудры или дезинфицирующие средства. Также важно оценить размеры обожженной поверхности. Если она больше ладони пострадавшего, нужно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее приемное отделение.
В случае электротравмы в первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности - нельзя приближаться к источнику тока.
Если есть возможность, его необходимо отключить. Электротравмы могут вызвать нарушения сердечного ритма, которые могут быть опасны для жизни. В таких случаях нужно всегда вызывать скорую помощь. Также нужно оценить состояние пострадавшего и в случае необходимости начать реанимационные мероприятия. В случае удара молнии пострадавшего перемещают в более безопасное место и вызывают скорую помощь. Если необходимо, начинают реанимационные мероприятия.
Как правильно действовать в случае инсульта или инфаркта
И инсульт, и инфаркт - это угрожающие жизни состояния, поэтому желательно знать их симптомы, чтобы помочь пострадавшему. В таких ситуациях нужно действовать быстро, так как важны каждая минута и секунда.
Инфаркт - это нарушения кровоснабжения сердца, которые обычно проявляются внезапной, острой, разрывающей или давящей болью в груди, которая продолжается более 30 минут. Боль может отдавать в шею, левое плечо или руку. Она может сопровождаться головокружением, слабостью, одышкой или сердечными шумами.
Инсульт - это внезапные нарушения мозгового кровообращения, которые могут вызывать внезапные нарушения движения, зрения, равновесия и речи разной тяжести. Распознать инсульт может помочь тест ĀTRI:
- Ā - пострадавшего просят улыбнуться и оценивают, опускается ли у него вниз рот или уголок глаза;
- T - проверяют, может ли пострадавший одновременно поднять и удерживать обе руки;
- R - проверяют,может ли пострадавший говорить и сказать простые слова и предложения;
- I - если пострадавший не может выполнить хотя бы одно из указанных действий,нужно вызвать скорую помощь.
В обоих случаях важно не медлить и вызвать неотложную медицинскую помощь, так как пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в больницу, чтобы принять меры для уменьшения дальнейшего прогрессирования заболевания и его последствий.
Отравление
Если есть подозрения на отравление каким-то химическим веществом, нужно всегда вызывать неотложную медицинскую помощь. Если пострадавший находится в сознании, ему можно дать воды, чтобы прополоскать рот, а также дать попить немного чистой воды (не более 200 мл), чтобы утолить жажду. Ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, так как это может вызвать повторное попадание химического вещества в пищевод и стать причиной дополнительного химического ожога. Если отравление произошло в результате вдыхания химического вещества, пострадавшего необходимо переместить в безопасное место на свежем воздухе, а также освободить от одежды, которая может мешать дыханию.
Укусы насекомых и змей
Последствия укусов насекомых могут отличаться. У одного это может быть небольшое покраснение и боль в месте укуса, у другого же может возникнуть серьезная аллергическая реакция. После укуса насекомых можно применять холодные компрессы, мази и гели от зуда или антигистаминные медикаменты. Легкая реакция на укусы насекомых обычно проходит за несколько часов. Есть люди, у которых укусы насекомых могут вызывать сильную аллергическую реакцию или анафилактический шок, который может спровоцировать отек дыхательных путей и их закупорку. В таких случаях нужно всегда вызывать скорую медицинскую помощь.
Людям, у которых возможна такая аллергическая реакция, рекомендуется хранить дома ручки-шприцы с адреналином, которые в чрезвычайной ситуации можно применить в домашних условиях.
Насекомое может укусить также в ротовой полости, например, когда человек пьет и ему в рот залетело насекомое. В этой ситуации может возникнуть отек дыхательных путей, поэтому нужно вызывать скорую медицинскую помощь. Пока едет скорая помощь, пострадавшему можно дать пососать кусочек льда или попить прохладной воды для уменьшения отека.
В случае, если укусила змея, нельзя двигать укушенной конечностью. Всегда нужно вызывать скорую медицинскую помощь. Ни в коем случае нельзя пробовать отсасывать из раны яд ртом, нельзя накладывать повязки или бинты, а также разрезать или прижигать рану.
Что делать, если вы не умеете оказывать первую помощь?
Фармацевт Занда Озолиня отмечает, что важно овладеть навыками оказания первой медицинской помощи. Это может пригодиться каждому, так как неизвестно, в каких жизненных ситуациях можно оказаться. Поэтому хорошо быть знающим и подготовленным. Если вы не уверены в своих действиях или человек не знает, как действовать, если произошел нечастный случай, нужно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону - 113, которая посоветует, как правильно действовать, а также, в случае необходимости, пришлет бригаду скорой помощи.
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