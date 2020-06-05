Конфликт интересов при отборе генпрокурора: один из кандидатов - в Совете по делам юстиции

Совет по делам юстиции является представительным органом судебной власти, который согласно новому порядку оценивает кандидатов на должность генпрокурора. В состав совета входят несколько представителей судебной системы, в том числе председатель Верховного суда, председатель Суда Сатверсме, министр юстиции, генпрокурор и другие должностные лица.

Среди этих должностных лиц - шесть избранных на Латвийской судебной конференции судей.

Среди них и судья Рижского окружного суда Юрис Стуканс, который при этом является и кандидатом на должность генпрокурора.

Ситуацию комментирует министр юстиции Янис Борданс:

"Вряд ли это можно назвать относительной брешью.

Получилось так, что на должность генерального прокурора претендует один из членов Совета по делам юстиции. Это вообще позитивно. Мне действительно нравится, что так происходит. Очень уважаемый кандидат, между прочим. Но он сам принимает участие в голосовании, принятии решений, обсуждениях. И сам при этом является кандидатом.

Это не оговорено, допустим. Наверное, такие организаторские вопросы в будущем нам все-таки надо будет пересмотреть", - рассказал передаче Борданс.

Отвечая на вопрос, как Совет по делам юстиции будет решать сложившуюся проблему, председатель Верховного суда и председатель Совета по делам юстиции Ивар Бичковичс в разговоре с TVNET отметил, что решение данной ситуации найти нужно.

"Нужно искать решение, запрещено это или разрешено", - прокомментировал Бичковичс.

По его словам, решение должен принять Совет по делам юстиции. От более обширного комментария Бичковичс отказался.

В свою очередь согласно словам руководителя отдела коммуникации Верховного суда Расмы Звейниеце, сложившаяся ситуация не оговорена в своде Совета по делам юстиции, таким образом, Стуканс, став кандидатом на должность генпрокурора, не потерял свои функции в Совете по делам юстиции. Звейниеце сказала, что решение о том, что делать в сложившейся ситуации, Совету по делам юстиции придется "принимать сходу", или же сам Стуканс может принять решение, как поступить.

На вопрос, как он сам прокомментирует факт, что является как членом Совета юстиции, так и кандидатом на должность генпрокурора, Стуканс ответил TVNET, что "в этом процессе Совета юстиции" (оценке кандидатов. - Прим. ред.) он участвовать не будет, а будет как все остальные кандидаты.

Видео: Эпизод разговора с Янисом Бордансом