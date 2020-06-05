В Дарзциемсе из-под асфальта забил зеленый фонтан

Как видно на видео, опубликованных в соцсетях очевидцами, высота фонтана составляла несколько метров, причем вода была зеленого цвета.

Нет, Rīgas siltums не устроил местным жителям праздник с цветным фонтаном. Дело в том, что во время гидравлических проверок воду подкрашивают, чтобы утечки были более заметны. Что ж, эту утечку не заметить сложно!

Pazemē turpinās dzīvība Pildas un Dārzciema rajonā. Video autors: Raimonds Silanžs pic.twitter.com/GMsZzyVrF7 — Krišjānis Ratiniks (@Velomens) June 5, 2020

Как порталу TVNET указала представитель Rīgas siltums Линда Ренце, дефект открыт, исследован и произведены все необходимые ремонтные работы, чтобы можно было подключить клиентов к теплоснабжению уже в ближайшее время.

Гидравлические проверки полностью завершились, обобщены все дефекты. Всего в этом районе констатированы 13 повреждений. Всего нужно исследовать 550 километров теплосетей, в работы вовлечены более 300 сотрудников, которые работают в круглосуточном режиме.

Rīgas siltums извиняется перед жителями за доставленные неудобства и надеется на понимание.

Напомним, в пятницу из-за проведения гидравлических испытаний в районах Риги на правом берегу Даугавы нет горячей воды.

Горячей воды нет в домах жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте и Петерсалы-Андрейсалы.