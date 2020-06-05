Пт, 5.06.2020
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В Дарзциемсе из-под асфальта забил зеленый фонтан

ФОТО: Ekrānšāviņš

Гидравлическая проверка продолжает проверять на прочность рижские теплосети. Если на протяжении дня все внимание жителей города было привлечено к провалившемуся под брусчатку на улице Гертрудес автомобилю, но затем у жителей Дарзциемса появилось новое развлечение - в районе улиц Пилдас и Дарзциема прямо из-под асфальта забил фонтан. 

Как видно на видео, опубликованных в соцсетях очевидцами, высота фонтана составляла несколько метров, причем вода была зеленого цвета. 

Нет, Rīgas siltums не устроил местным жителям праздник с цветным фонтаном. Дело в том, что во время гидравлических проверок воду подкрашивают, чтобы утечки были более заметны. Что ж, эту утечку не заметить сложно!

Как порталу TVNET указала представитель Rīgas siltums Линда Ренце, дефект открыт, исследован и произведены все необходимые ремонтные работы, чтобы можно было подключить клиентов к теплоснабжению уже в ближайшее время.

Гидравлические проверки полностью завершились, обобщены все дефекты. Всего в этом районе констатированы 13 повреждений. Всего нужно исследовать 550 километров теплосетей, в работы вовлечены более 300 сотрудников, которые работают в круглосуточном режиме.

Rīgas siltums извиняется перед жителями за доставленные неудобства и надеется на понимание.

Напомним, в пятницу из-за проведения гидравлических испытаний в районах Риги на правом берегу Даугавы нет горячей воды.

Горячей воды нет в домах жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте и Петерсалы-Андрейсалы.

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